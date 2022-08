Carlos Vela y Giorgio Chiellini representan a LAFC en el Equipo de la Jornada 23 de la MLS

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Jornada 23 de la Major League Soccer (MLS) llegó a su fin, es por esta razón que ahora podemos ver a todas las estrellas del campeonato ‘unirse’ para así crear el equipo más sobresaliente de la fecha. En dicho equipo, Los Ángeles tiene doble representante, pues Carlos Vela y Giorgio Chiellini ingresaron en el mismo tras su actuación con el equipo angelino.

El conjunto del mexicano venció 2-1 a Seattle Sounders el pasado viernes, y en el mismo, el azteca anotó su apellido en la lista de goleadores. Además, Kwadwo Opoku también colocó un tanto para sumar tres unidades ante el conjunto de Seattle.

Aunado a esto, el central recién llegado de Italia, tras una larga carrera con la Juventus de Turín, estuvo con una magnifica actuación en la retaguardia del equipo angelino, lo que le ayudó a ingresar al equipo de la Jornada 23 de la MLS, siendo esta la primera vez que está incluido en este once privilegiado en Estados Unidos. 💚🤍❤️



Congrats to @chiellini and @11carlosV on being named to @MLS Team of the Week! pic.twitter.com/nhBAfFOBUs— LAFC (@LAFC) August 1, 2022

Todo el Equipo de la Jornada 23 de la MLS

Además de los dos mencionados, el resto del conjunto formado por la MLS está complementado por diferentes jugadores importantes, pues encontramos a Gonzalo Higuaín, Juan José Purata y más figuras importantes dentro de dicho ‘plantel’.

Djordje Petrovic, Jakob Glesnes, Chiellini, Kamal Miller, Sebastián Blanco, Sebastián Driussi, Ryan Gauld, Alejandro Bedoya, Luis Amarilla, Higuaín y Mikael Uhre es el equipo completo de esta semana 23 en la MLS.

Gonzalo Higuaín el jugador de la Jornada 23

Con tres goles para el Inter Miami, el delantero argentino ex Real Madrid, Napoli, Juventus, AC Milan y más, también fue seleccionado como el jugador de dicha fecha, siendo así doble la celebración del ariete que hace vida en Florida. ¡Grande, Pipa! 🇦🇷💪#LaFamiliaIMCF pic.twitter.com/Gzv8eBkjIL— MLS Español (@MLSes) August 1, 2022

