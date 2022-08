Luna llena de Esturión 2022: qué le espera a tu signo del zodiaco

El ciclo lunar llegará a su fin cuando emerja en el cielo la luna llena de agosto, conocida como la Luna de Esturión, este jueves 11 de agosto en punto de las 9:36 p.m. ET, y al ocurrir en el signo de Acuario, hará sentir la obligación de llevar a cabo actos caritativos, orientados a la sociedad.

Todas las lunas llenas representan puntos de culminación y la oportunidad de liberar cualquier cosa, por su naturaleza astrológica, estos temas se asocian con emociones. Sin embargo, Acuario desafía los sentimientos por lo que es posible enfrentar lo que surja de manera más cerebral y lógica.

Además, el aguador es un signo de modalidad fija por lo que es muy testarudo. Esto quiere decir que será más difícil para nosotros soltar lo que ya no sirve ahora. No obstante, la energía de esta lunación no afecta de la misma manera a todos en el zodiaco. Basados en el horóscopo de InStyle.com, te decimos qué puede esperar tu signo durante la Luna llena de Esturión 2022.

La mente de Aries estará apoderada por un pensamiento de esfuerzo en equipo en lugar de un impulso individual. Será más sencillo trabajar en conjunto y entender las necesidades de los demás. Puede aprovechar esta energía para sanar relaciones y fortalecer conexiones.

El final de un proyecto de gran escala por fin ocurrirá con esta luna llena. Cerrará capítulos profesionales, pero comenzará otros inmediatamente. Y es que ahora se siente inspirado para dar un salto de fe y defender valores e ideales.

La luna llena en Acuario estimulará su sentido de la aventura, esto quiere decir que se liberará de rutinas arraigadas. Esta energía que tendrá en su interior, también le servirá para romper límites y obtener más crecimiento personal.

La luna de Esturión lo impulsará a hablar de sentimientos conjuntos. Ahora tendrá claridad para proteger y expresar amor por sus seres queridos, al mismo tiempo que valora sus necesidades emocionales.

Marcará el punto final de su forma de ser con respecto a sus relaciones personales. Habrá espacio en su interior para dar la bienvenida a un nuevo “yo” más equilibrado con las necesidades propias y externas. En palabras simples, experimentará madurez.

Sentirá que llega al final de algo y podrá descansar después de un agotador periodo de esfuerzo. A partir de ahora podrá priorizar su bienestar, consentirse a sí mismo y seguir su instinto para dar el siguiente paso.

Estará más centrado o armonizado con lo que respecta a su vida sentimental, siempre y cuando, se deje llevar por el momento y no adelante juicios. Es un momento de inspiración en donde podrá rendirse a su espíritu aventurero.

Tendrá la oportunidad perfecta de lidiar con heridas del pasado. Si bien quedarán cicatrices, se dará cuenta que alguien cercano, como un familiar, amigo o la pareja, lo apoyan más de lo que se imaginaba.

El sector intelectual de Sagitario será estimulado durante esta luna llena al despertar su sed de conocimiento. A partir de una lluvia de ideas con amigos o colegas, surgirán propuestas innovadoras que lo llevarán a grandes horizontes.

Se acerca una meta financiera que lo hará sentirse satisfecho por el esfuerzo que invirtió en semanas anteriores. El horóscopo sugiere que a partir de ahora se conduzca con diversión y espontaneidad, así tendrá mejoras en su cuenta bancaria.

Es el protagonista de la Luna llena de Esturión, por lo que será el momento principal del año para concentrarse en emociones difíciles. Use su sentido lógico y práctico para encontrar soluciones a sentimientos incómodos, y cuando se enfrente a ellos, estará más seguro de sí mismo.

Será una de las lunas llenas más místicas para Piscis. Podrá tener sueños más lúcidos y estará motivado para practicar rituales, meditaciones, decretos y afirmaciones. Este momento será el ideal para analizar en dónde está parado y a hacia donde quiere dirigir su camino.

