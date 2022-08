¿Momento de partir? Alexis Vega habla sobre una posible salida de las Chivas de Guadalajara a Europa

Alexis Vega es una de las figuras que tiene las Chivas de Guadalajara en su ataque, por lo que la directiva del mismo desea que el mismo esté mucho tiempo en la plantilla del conjunto tapatío. Sin embargo, el deseo de cualquier jugador es llegar a cualquier equipo en Europa, en donde están las figuras más importantes y los mejores equipos del mundo.

Como era de esperarse, Alexis Vega está incluido en la lista de jugadores que tienen como objetivo a largo plazo llegar al viejo continente, algo que no es para nada raro de ver. Ahora, el crack del conjunto comandado por Ricardo Cadena habló sobre esta posibilidad.

“Siempre está presente (ir a Europa), pero estoy enfocado en Chivas porque si estuviera pensando en Europa no habría renovado. Me pone feliz ver a muchos mexicanos partir a Europa, cada uno tiene diferentes momentos, a veces llega y puede que no llegue, yo disfruto del día a día”.

Alexis Vega