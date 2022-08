Trabajadores de la salud en California recibirán bonos y algunos incremento de salario

Trabajadores de la salud y representantes de sindicatos celebraron el miércoles que el gobernador de California les ha otorgado $75 millones para proveer bonos de hasta $1,000 a los trabajadores esenciales de atención médica.

El dinero será distribuido por el Departamento de Servicios de Atención Médica de California a todas las clínicas de atención médica sin fines de lucro en el estado que acepten usarlos para otorgar a sus trabajadores una bonificación única.

En la celebración también se anunció que St. John’s Community Health aumentará el salario mínimo para todos su personal a $25 por hora a partir del 1 de marzo de 2023.

El sindicato SEIU-UWH también ha asegurado $25 por hora para los trabajadores de hospitales privados en las ciudades en todo el condado de Los Ángeles.

Jessica Limón es una de las trabajadoras de St. John’s que será beneficiada con el bono y el salario. Dijo que la noticia llega en muy buen momento ya que los precios en casi todo están subiendo.

“Siento que en estos dos años de pandemia hemos trabajado muy duro, a veces 12 horas por día, seis días a la semana sin parar y creo que nos lo merecemos”, dijo la asistente médico.

Contó que durante los peores días de la pandemia del covid-19 ella y sus compañeros estuvieron expuestos en todo momento al virus, primero mientras realizaban los exámenes del covid-19 y después dando las vacunas.

“Pero lo que nos motivaba a seguir es la pasión por ayudar a la gente”, aseguró.

Pese a que se cuidaba cuando llegaba a casa, quitándose la ropa de inmediato y bañándose para no contagiar a sus tres hijos ni a su esposo no fue suficiente. En diciembre del 2020, antes de que tuviera acceso a la vacuna contra el covid-19, se contagió ella y toda su familia. Agradeció que la compañía de St. Johns sí le pagó sus días de falta y no tuvo problemas como ocurrió con muchos otros empleados de otras compañías.

Jessica Limón es asistente medico en St. John’s. (Suministrada)

“Eso ayudó mucho porque mi esposo dejó de trabajar cuando empezó la pandemia y solo mi salario era el que sostenía a la familia”, contó.

Se lo merecen

Jim Mangia, director de St John’s, dijo que gracias a la SB 1014, el gobernador aprobó los $75 millones para el bono único a los trabajadores de atención médica de primera línea.

“Es en reconocimiento a su increíble trabajo durante la pandemia del covid y en reconocimiento de que a los trabajadores de atención médica no se les paga suficiente dinero por el trabajo que realizan”, dijo Mangia.

Indicó que hay alrededor de 75,000 trabajadores de clínicas en todo el estado.

“Cada clínica tendría que registrarse en el Departamento de Servicios de Atención Médica para recibir este dinero. Pero estimamos que cada bono será de unos $1,000 por trabajador”, indicó el director.

Mangia dijo que para él este aumento de salario es en agradecimiento a la dedicación de los trabajadores de la salud a los pacientes que atendemos.

“ También creo que reconoce que el estándar de vida en Los Ángeles es inasequible para la mayoría de los trabajadores de primera línea y es muy importante que paguemos a nuestros trabajadores lo que se merecen y que paguemos un salario digno”, recalcó el director.

Odilia Romero, directora de la organización CIELO que aboga por la comunidad indígena, dijo que se sentía muy contenta de haberse asociado con los grupos que ayudaron a aprobar la ley. Indicó que al proveer mejores salarios los trabajadores tienen menos preocupaciones en sus vidas personales y pueden realizar mejores trabajos en los centros médicos.

“Este logro tiene un efecto dominó porque las clínicas podrán servir mejor a una comunidad muy necesitada que incluye a los indígenas”, dijo Romero.

Indicó que en clínicas como St John’s los beneficios comenzaron desde el inicio de la pandemia.

Hasta el momento alrededor de 10,000 indígenas han recibido sus vacunas contra el covid-19 y se les han otorgado despensas de comida. La ayuda ha sido bien recibida sobre todo para aquellos que hablan zapoteco ya que St. John’s contrató a una persona como traductora de este idioma.

El exitoso trabajo para aprobar la ley fue realizado entre casi una docena de organizaciones y sindicatos incluyendo, CHIRLA, CIELO, Clínica Óscar Romero HealthRight 360, SEIU 721, SEIU California, SEIU-UHW, SEIU 2015, St. John’s, LA County Federation of Labor y Watts Healthcare.

Después de trabajar juntos durante el último año para beneficiar a los trabajadores, los grupos indicaron que continuarán fortaleciendo su poder.