VIDEO: Pepe Aguilar se sincera sobre el escándalo de Ángela Aguilar y Gussy Lau y revela si sigue trabajando con él

La estadounidense Ángela Aguilar protagonizó hace casi 5 meses un escándalo junto al compositor mexicano Gussy Lau, esto después de que se ventilara de una manera no apropiada para la Dinastía Aguilar que tenían un supuesto romance.

Ante esto, el líder de Jaripeo son Fronteras, Pepe Aguilar, se sinceró con lo que vivió tras destaparse el romance de su hija y los comentarios que salieron a la luz por la diferencia de edades entre los jóvenes artistas.

Durante una entrevista para el programa matutino, Despierta América el cantante del regional mexicano expresó su inquietud cuando dicha relación transcendió y reveló si esto le dolió: “Sí, pues le afectó más a ella, ¿a mí qué?, la vida de cada persona es la vida de cada persona, le afectó más a ella y a mí me dolió por ella, eso sí”.

De la misma forma el intérprete de “Por mujeres como tú”, aseguró que siempre estuvo al pendiente de su hija y la consoló tras la polémica que vivió en ese momento en el que las fotos circularon por las redes sociales; “¡Claro!, ¡por supuesto!, no fue fácil para ella, es un aprendizaje, a la vida se viene a aprender”.

No obstante, Pepe Aguilar dejó en duda si su ex yerno continuará trabajando en su disquera: “Por el momento… todavía no sabemos qué va a pasar ahí, hay que ver, pero ya habíamos grabado veintitantas canciones, y yo le deseo lo mejor en la vida, simplemente hay maneras de saber hacer las cosas, y creo que la vida sigue, no pasa nada, es una lección más, es un aprendizaje más, y el chavo tiene mucho talento. Aquí o en donde esté va a seguirlo teniendo”.

Además, el también padre de Emiliano, Leonardo y Aneliz Aguilar, puntualizó; “Creo que lo único que me queda decirles es que Dios los bendiga a los dos y que haya sido un buen aprendizaje para ambos, porque creo que ambos aprendieron un buen”.

