A Carlos Vela se le escapa una verdad de Gareth Bale tras su etapa en el Real Madrid

Carlos Vela habló sobre su nuevo compañero de equipo, Gareth Bale, y contó los motivos del galés para dejar Europa y se le escapó una verdad del extremo durante su etapa en el Real Madrid.

Y es que el delantero confesó que Bale no estaba nada feliz porque no podía ser él mismo, eso sin mencionar que casi no le daban minutos de juego, motivo que lo impulsó a llegar al fútbol de Estados Unidos.

Gareth Bale tiene un mejor amigo en LAFC y es Carlos Vela pic.twitter.com/k7zGCHSIoM — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) August 4, 2022

“No jugó mucho la última temporada o dos, estaba buscando un lugar donde pudiera ser feliz, pudiera ser él mismo y le pudiéramos ayudar a ser lo mejor posible. Buscaba eso porque seguro tenía más opciones de seguir en Europa, volver a Inglaterra o a Gales, pero decide Los Angeles porque quiere ser feliz. Es el lugar adecuado si quieres ser feliz y poder anotar goles y esperemos ganar un campeonato”, reveló para el portal de la MLS.

Carlos Vela sabe que Gareth Bale tomó una buena decisión al fichar con el @LAFC



"Seguro tenía más opciones en Europa, volver a Inglaterra o a Gales, pero decide Los Angeles. Es el lugar adecuado si quieres ser feliz y poder anotar goles; esperemos ganar un campeonato" pic.twitter.com/Ud2UUwC21Y — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) August 10, 2022

De igual forma reveló que Bale no fue feliz en su última etapa en el Real Madrid, ya que los minutos que tenía no eran las que él esperaba.

“No estoy dentro de su cabeza, pero me parece que no estaba feliz sin jugar en Madrid. Vio Los Angeles, lo bien que se vive aquí, el clima, la familia lo puede disfrutar. Tomó una decisión por su vida y su carrera y lo va a disfrutar”, sentenció.

Gareth Bale ya ha debutado en LAFC y ha dejado muy buenas sensaciones, incluso ya ha anotado un par de goles en la MLS, el primero contra el Sporting KC y el segundo contra Real Salt Lake. ¡QUÉ GOLAZO! Ante Real Salt Lake, Bale marcó su segundo gol en la MLS. pic.twitter.com/IDBPbWrDio— SportsCenter (@SC_ESPN) August 7, 2022

También puede interesarte:

Carlos Vela habla sobre el crecimiento de la MLS e indica que puede tener “un nivel parecido” a la Liga MX en un futuro

Así vivió Carlos Vela el Skills Challenge desde la tribuna

Carlos Vela y Raúl Ruidíaz le dan otro triunfo a la MLS sobre la Liga MX en un controversial All Star Game