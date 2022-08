Agentes del FBI buscaron documentos relacionados con armas nucleares en residencia de Trump

Documentos clasificados relacionados con las armas nucleares se encontraban entre los elementos que los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) buscaban el lunes en la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, según personas familiarizadas con la investigación revelaron a The Washington Post.

Los expertos en información clasificada dijeron a The Washington Post que la búsqueda inusual subraya la profunda preocupación entre los funcionarios del gobierno sobre el tipo de información que pensaron que podría estar ubicada en el Mar-a-Lago Club de Trump y potencialmente en peligro de caer en las manos equivocadas.

Las personas que describieron parte del material que buscaban los agentes hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de una investigación en curso y no ofrecieron detalles adicionales sobre qué tipo de información buscaban los agentes, incluso si se trataba de armas pertenecientes a Estados Unidos o a alguna otra nación. Tampoco dijeron si dichos documentos fueron recuperados como parte de la búsqueda. Un portavoz de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Washington Post. El Departamento de Justicia y el FBI también se negaron a comentar.

Las fuentes no aclararon si la información que supuestamente se encontraba en casa de Trump era referente a armamento nuclear en posesión de EE.UU. o de potencias extranjeras, y tampoco detallaron si efectivamente se encontró este material.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, autorizó personalmente la decisión de solicitar la orden de registro del pasado lunes a la residencia de Trump en Florida y ha pedido este jueves autorización a un tribunal del sur de este estado para que haga pública dicha orden.

En una breve declaración tras la cual no aceptó preguntas, Garland defendió la legalidad del registro y señaló que este tipo de decisiones no se toman “a la ligera”. Siempre que es posible, aclaró, se opta por medios “menos intrusivos” como alternativa.

La orden de registro fue autorizada por un tribunal federal y el inventario de propiedad es un documento que la ley federal exige que las fuerzas del orden dejen al dueño del lugar.

Según indicaron medios estadounidenses, los abogados de Trump tienen hasta el viernes a las 3.00 p.m. hora local (19.00 horas GMT) para presentar objeciones ante la Corte a la petición para que se haga pública la orden.

El primero en informar de la redada a la mansión de Florida había sido el propio Trump en sus redes sociales: “Es su derecho”, dijo el fiscal general, que aseguró que ese mismo día los abogados del expresidente recibieron una copia de la orden de registro y del inventario del FBI.

Garland destacó que la adhesión al estado de derecho es el “principio fundamental” del Departamento de Justicia y de la democracia estadounidense, y apuntó que nadie está por encima de la ley.

“Defender el estado de derecho significa aplicar la ley de manera uniforme sin temor ni favoritismo. Bajo mi supervisión, eso es precisamente lo que está haciendo el Departamento de Justicia”, dijo en esa breve intervención televisada, en la que criticó los ataques y amenazas lanzados contra las fuerzas del orden.

El registro del lunes de la casa de Trump por parte de agentes del FBI ha causado furor político, con Trump y muchos de sus defensores republicanos acusando al FBI de actuar con malicia políticamente motivada.

