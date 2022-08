Don Nacho Beristáin recordó la vergüenza más grande que le hizo pasar Julio César Chávez Jr. contra el Canelo: “Se fumó un pinche churro y no peleó”

Nacho Beristáin, quien entrenó por un período de tiempo a Julio César Chávez Jr., recordó la vergüenza más grande que le hizo pasar el hijo del ‘Gran Campeón Mexicano’, y fue justamente en la pelea que tuvo con el ‘Canelo’ Álvarez en 2017, en donde el tapatío se llevó la victoria por decisión unánime.

El legendario entrenador mexicano recordó, durante el podcast Un Round Más, aquella reyerta en donde resaltó que su pupilo lo hizo pasar una gran vergüenza por el mal desempeño que tuvo en la pelea, ironizando que se fumó un churro antes de la pelea, y por ese motivo se vio tan mal dentro del cuadrilátero.

“Yo estuve en la esquina con el hijo de Julio (César Chávez), por supuesto que se metió un pinche ‘churro’ y no peleó, estaba todo sin reflejos, tiró golpes dos o tres veces y nada más. Fue para mí vergonzoso estar ahí en la pinche esquina diciéndole: ‘oye tienes que hacer esto’ y nada”, recordó Beristáin.

Incluso reconoció que le molestó cobrar su dinero por lo mal que estuvo Julito, pues no es persona de recibir dinero sin tener que trabajárselo, y consideró que su trabajo no se hizo bien ya que el hijo de la leyenda no cumplió con la indicaciones, ni con las expectativas.

“Cobrar 250 mil dólares nada más así a lo cabrón da coraje. El pago por esa pelea, me lo dieron en efectivo, ese fue el acuerdo con Julio… Me lo mandó la exesposa de Julito, que es una persona muy preparada, Frida se llama, es una persona preparada y tiene varios títulos de profesionista. Me mandó en una bolsa la ‘pachocha’ (el pago)”, comentó Beristáin.

Su dura percepción del Canelo Álvarez

Por último dio su opinión del Canelo como peleador, desde el punto de vista de entrenador rival, y sorprendió al decir que el tapatío no es el boxeador que todo el mundo piensa que es.

“Yo pienso que le han ayudado bastante, no es el pelador que piensan que es: no es el que come plomo y caga soldaditos. Yo creo que es un peleador que es bueno, pero a determinado nivel”, concluyó.

