FBI pidió a Trump devolver archivos antes de operativo en Mar-a-Lago

El Departamento de Justicia dio a conocer que antes de enviar al FBI a Mar-a-Lago, el expresidente Donald Trump recibió una citación durante la primavera en busca de documentos que los investigadores federales creían que no había entregado a principios de año cuando devolvió las cajas de materiales confidenciales que se había llevado de manera indebida tras su salida de la Casa Blanca.



Razón por la que el Departamento de Justicia, quien creí que aún podía haber documentos bajo el poder del exmandatario, envió a agentes del FBI esta semana a buscarlos.



La existencia de la citación ayuda a desarrollar la secuencia de eventos que llevaron al allanamiento de la residencia de Donald Trump ubicada en Florida el pasado lunes.



Se sabe que el Departamento de Justicia no sólo probó un método, sino varios, para dar cuenta del material antes de dar el siguiente paso que era el de enviar al FBI sin previo aviso al club Mar-a-Lago.



De acuerdo con NYT, dos personas que están informadas sobre el caso, de quienes se desconoce su identidad, dieron a conocer que los documentos clasificados que los investigadores creen que se quedaron en la mansión del exmandatario eran de naturaleza “delicada” y estaban relacionadas con la seguridad nacional, por lo que el Departamento de Justicia no tuvo otra opción más que actuar.



La citación, según el medio antes citado, fue dada a conocer por John Salomon, un periodista conservador que también ha sido designado por Trump como uno de sus representantes en los Archivos Nacionales; aliados del también empresario han presentado la citación para demostrar que el expresidente y su equipo en ningún momento mostró resistencia y que siempre estuvo dispuesto a cooperar con las autoridades.

Te puede interesar:

* “Yo llamé al FBI”, ese y otros mensajes sobre Melania Trump desatan bromas en Twitter

* “Lo mejor está por venir”, dice Trump en video de tipo electoral que compartió tras redada en Mar-a-Lago

* “No quieren que gane en 2024”: Eric Trump habla de la redada del FBI al resort Mar-a-Lago

* Giuliani llama a redada del FBI a resort de Trump una ‘noche triste para EE.UU.’; en redes le recuerdan que es experto en hacer simulacros