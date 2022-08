Julio César Chávez y su mejor victoria: el “Gran Campeón Mexicano” reveló que cumple 13 años sin consumir drogas ni alcohol 

Julio César Chávez es sin duda alguna uno de los mejores peleadores en la historia de México. Su carisma y calidad lo convirtieron en uno de los grandes ídolos del deporte azteca a pesar de sus problemas con las adicciones que mancharon un poco su trabajo con los guantes. Pero el “Gran Campeón Mexicano” logró vencer un obstáculo más que ha estado combatiendo desde hace 13 años: las drogas y el alcohol.

A través de las redes sociales, Julio César Chávez compartió con sus seguidores la noticia de que cumple 13 años sin consumir alcohol ni drogas. El mismo ex boxeador colocó esta hazaña como el título más grande que ha conseguido en su carrera.

“Hola amigos, como ven, a través de mi carrera gané muchos campeonatos mundiales, pero hoy es un día muy especial para mí, porque hoy cumplo 13 años limpio, sin alcohol y sin drogas, y ese es el título más grande que tengo“, reveló el ex boxeador mexicano.

Chávez vs. El cigarro

El “Gran Campeón Mexicano” irá por otra victoria en su vida personal. El ex boxeador mexicano reconoció que hizo la promesa de acabar con su adicción a los cigarrillos. Julio César Chávez admitió ser otra persona luego de haber trabajado durante tanto tiempo en un programa de recuperación.

“Además quiero comprometerme conmigo mismo y con mi familia, ya saben que cuando uno deja una adicción, pues se refugia uno en el cigarro y hoy he hecho la promesa de que ya no voy a fumar, sólo por hoy, y quiero decirles que me siento muy contento de cumplir 13 años limpio porque a través de un programa de recuperación y gracias Dios, mi vida ha cambiado”, agregó. View this post on Instagram A post shared by Julio Cesar Chavez Gonzalez (@jcchavez115)

