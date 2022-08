Kristal Silva cumple el deseo de los seguidores de Cynthia Rodríguez y la muestra como todos quieren verlo

Desde que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera regresaron de sus vacaciones por Europa, no han dejado de ser el centro de atención de los medios mexicanos. Luego de que este jueves 11 de agosto, la conductora regresara al programa “Venga La Alegría”, muchas sorpresas para sus compañeros y todos los televidentes, fueron develadas.

La primera información que Rodríguez dio fue confirmar que no continuaría en el matutino de TV Azteca. No obstante, especificó que no era para cambiar de televisora, como se había rumorado. Por otro lado, habló de su supuesto embarazo, confirmando que no está esperando un bebé aún, pero si quiere formar una familia con Carlos Rivera.

Esta noticia no fue la que esperaban muchos de sus seguidores, pues tenían la ilusión de que este romance tuviera a su bebé soñado lo más pronto posible. Seguramente, esto inspiró a Kristal Silva a crear una foto de su amiga embaraza gracias a la ayuda de Photoshop.

Silva publicó una serie de fotos con su amiga, en la que se ve como ambas posan en el set del show. Sin embargo, la que más llamó la atención fue la última de las fotos donde se puede ver a la coahuilense con un pancita de embarazo.

La exreina de belleza dijo en los comentarios que había editado la foto para cumplir con el deseo de su amiga de verse con una pancita y así imaginar cómo sería para que se cumpla pronto este deseo de ser madre a su amiga y emocionar a todos sus seguidores.

Adicionalmente, la conductora compartió un lindo mensaje de despedida para su gran compañera y socia: “Amiga, Cynthia Rodríguez extrañaré las 5 horas y 5 minutos de los 5 días de la semana de diversión, risas, lágrimas, anécdotas, tik toks, albures, toxicidad y más a tu lado, VLA me dió una gran amiga que amo y admiro demasiado y ahora solo deseo su felicidad, que su vida esté llena de amor y bendiciones”

“Te quiero mi Cyn y se que solo es una despedida laboral, te veré mucho más allá afuera… Nunca te vayas de mi vida (voz de amiga tóxica) VEAN LA ÚLTIMA FOTO (ya queremos) #arribaelphotoshop”, concluyó en la descripción de la publicación con Cynthia Rodríguez.

