Ivonne Montero confiesa estar decepcionada de conocer a Laura Bozzo y la llama “miseria humana”

Ivonne Montero confesó que tras su salida de ‘La Casa de Los Famosos 2‘ no tiene ganas de volver a convivir con ninguno de sus excompañeros, poniendo como ejemplo a Laura Bozzo a quien calificó de ser una “miseia humana”.

El pasado 8 de agosto cuando la actriz mexicana Ivonne Montero se coronó como absoluta ganadora del reality de Telemundo en el que convivió con otras 16 celebridades a lo largo de 91 días, resistiendo peleas, llanto, risas y un sinfín de emociones, por lo que al ser cuestionada si le gustaría reencontrarse con alguno de los participantes fue tajante al asegurar que no.

Las declaraciones de la protagonista de la telenovela ‘Secretos del Alma’ fueron realizadas durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, en donde aseguró estar muy sorprendida con la actitud de los famosos con los que convivió, pero sin duda alguna por la forma en fue fue tratada por las mujeres, puntualmente Laura Bozzo.

“Estoy muy sorprendida de haberla conocido, nunca me imaginé que tuviera… y lo digo de corazón, esa pobreza de alma, esa miseria humana”. Ivonne Montero

La estrella de teatro y televisión señaló que la peruana es una persona muy agresiva e hiriente que no mide la dimensión de sus palabras y la hace tener un carácter muy cambiante por el que en ocasiones intentó llevarse bien, pero finalmente el público logró conocer su verdadera personalidad.

“Todas las veces le recibía sus disculpas porque así soy yo también, y me volvía a hablar, le volvía a hablar, me pedía que la maquillara, y yo con gusto la maquillaba, y al momento que podía se me iba a la yugular nuevamente muy hiriente“, señaló.

Describió a Bozzo como la mejor estratega de la competencia pues en todo momento intentó dominar al público, pero finalmente no logró su objetivo.

“Entendí cuál era su modus operandi, resultó ser una de las estrategas justamente porque sabía que le funcionaba eso de atacar, hablar pestes de cada uno de nosotros tratando de dominar al público, que al público no lo puedes manipular porque es el más certero, el más inteligente y el más legítimo. Es el que te ama o te odia”, explicó.

Pero Laura Bozzo no fue la única que mencionó, ya que hizo énfasis en que otra de las personas con las que no le gustaría convivir ni volver a ver es Daniella Navarro, quien fue una de las integrantes que más la atacó.

“Aquí había una lucha de mujeres a mujeres. Bien dicen por ahí que no hay más enemiga de una mujer que otra mujer. Y yo sentía eso, sentía que había coraje, rabia hacia mi persona”, comentó.

Es por ello que Ivonne trató de mantenerse alejada y seria para poder llegar a su objetivo y tratar de dejar una huella positiva en todo lo que hizo.

“Tanto ataque a mi persona y yo aguantando, por mi objetivo de no perderlo la gente me fue arropando, la gente empezó a practicar esa empatía que dejó de suceder dentro de la casa que se volvió una guerra terrible y la gente empezó a quererme, a escucharme”, sentenció.

