De un libro para niños a la gran pantalla: el estreno mundial del “Mago de Oz”

Los amados personajes y los puntos familiares de la trama estaban en su mayoría en el libro original para niños, desde la granjera de Kansas en pantuflas brillantes transportada a la tierra de Munchkin por un terrible tornado, hasta la bruja malvada, el espantapájaros sin cerebro, el leñador de hojalata sin corazón y el cobarde león que encuentra una vez que llega allí.

Pero lo que falta, por supuesto, en la exitosa novela de Frank Baum El maravilloso mago de Oz, es la música que ayudó a que esos personajes fueran tan queridos y esos puntos de la trama tan familiares.

Publicado por primera vez en 1900, El maravilloso mago de Oz se adaptó numerosas veces para el escenario y la pantalla e incluso se le puso música antes de 1939. Sin embargo, fue la adaptación cinematográfica de ese año lo que le valió al trabajo de Baum un lugar permanente no solo en la historia del cine, sino también en la historia de la música.

El letrista Yip Harburg y el compositor Harold Arlen eran ambos profesionales experimentados en la composición de canciones antes de unirse en 1938 para escribir las canciones originales de El mago de Oz, aunque habían trabajado muy poco juntos.

Los créditos más conocidos de Harburg hasta la fecha fueron “Brother, Can You Spare A Dime?” (1931) y “It’s Only A Paper Moon” (1933), y las de Arlen fueron “Get Happy” (1929) y “Stormy Weather” (1933). Su primera colaboración fue en el musical de Broadway ¡Hurra por qué! (1937), que produjo el ahora estándar “Down With Love”. El éxito de El mago de Oz, sin embargo, eclipsaría rápidamente esos logros anteriores.

La canción insignia de Judy Garland, “Over The Rainbow”, no solo le valió a Harold Arlen y Yip Harburg el Oscar a la Mejor Canción en los Premios de la Academia de 1940, sino que rápidamente se convirtió en un estándar indispensable en el American Songbook, y más tarde fue reconocida como la #1 canción en la lista de “Canciones del siglo” compilada en 2001 por la Recording Industry Association of America y el National Endowment for the Arts.

En primer lugar, sin embargo, las canciones de Arlen y Harburg lograron su objetivo principal con gran éxito, transmitiendo y profundizando el impacto emocional de la historia en la película para la que fueron escritas.

Por innovadores e impresionantes que fueran los valores de producción de El mago de Oz en 1939, es imposible imaginar que la película se ganara el lugar que tiene en la imaginación popular sin canciones como “The Lollipop Guild”, “If I Only Had A Brain” y “Nos vamos a ver al mago”.

Seguir leyendo: