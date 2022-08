Ls redes sociales no perdonaron a Pumas tras goleada recibida contra el América y los memes dijeron presente

Pumas no levanta cabeza y las redes sociales no perdieron la oportunidad de masacrar al equipo universitario una vez más. Luego de que el América le propinara una goleada 0-3 a domicilio, los aficionados recordaron la reciente humillación contra el FC Barcelona y los memes no se hicieron esperar.

El equipo del ‘Tano’ Ortiz se vio bastante sólido y demostró una exhibición de fútbol en el Estadio Olímpico Universitario en un partido, que en el papel, sería bastante más parejo de lo que en realidad fue. Situación que hizo enojar a la afición felina y que fue aprovechada por la hinchada del América que no dejó pasar la oportunidad de burlarse de sus rivales.

Con la derrota de Pumas ante el América, el conjunto de Andrés Lillini se ubica en la décima tercera posición con 8 puntos; con solo una victoria, 5 empates y una derrota.

A continuación los mejores memes que dejó la goleada entre Pumas y Club América:

¡TRISTE SEMANA PARA PUMAS!

Primero el Barcelona y ahora el América los goleó en CU con goles de Diego Valdés, Cabecita Rodríguez y Zendejas. pic.twitter.com/s8cHTek8XF — juanfutbol (@juanfutbol) August 14, 2022

Si tienen un amigo de Pumas, denle un abrazo, lo necesita… Barcelona y América ya hicieron de las suyas. pic.twitter.com/1iyPuO4qsQ — juanfutbol (@juanfutbol) August 14, 2022

PUMAS LLEVA NUEVE goles recibidos en dos partidos… pic.twitter.com/8n1Bs3dklf— juanfutbol (@juanfutbol) August 14, 2022

¿Y los súper Pumas que iban por la octava? América ya les va ganando… pic.twitter.com/jXQDIq9Dzk— juanfutbol (@juanfutbol) August 14, 2022

¿En dónde están los pumas que nos iban a ganar? 🤣 pic.twitter.com/0W4ljcP6gM— 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ ™ (@El_Hincha12) August 14, 2022

No lloren por mi: ya estoy muerto. #pumas pic.twitter.com/s23Qwldxn8— Better Call Hutz (@SimpsonitoMX) August 14, 2022

Pumas NO es grande, ya es momento de que ese mito sea dejado de lado, nunca fue, es o será un equipo grande pic.twitter.com/CmIqOnfC6w— BAVARIAN (@Deligtismo18) August 14, 2022

Dani Alves viendo que Pumas no ha ganado desde que se anunció su fichaje 😅 pic.twitter.com/uxnRBGMIbf— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 14, 2022

Dani Alves en el vestidor del América cuando le avisen que el camión de Pumas ya va saliendo de Ciudad Universitaria.pic.twitter.com/5M9RHOXBGA— Jesús (@JJBE27) August 14, 2022

Se le vio muy bien a Dani Alves con los Pumas pic.twitter.com/em8MUnyEho— Luis (@LuisRan31635320) August 14, 2022

