Lyn May asegura que las escenas íntimas que grabó con Andrés García fueron reales

A punto de cumplir siete décadas de vida, Lyn May destapó “la Caja de Pandora” y de ella emergió una candente revelación sobre las escenas íntimas que en su momento llegó a grabar con el galán dominicano Andrés García.

Durante una intervención realizada por la vedette en el programa de televisión “La Mesa Caliente” dejó a más de uno con el ojo cuadrado al firmar que ella aprovechó al máximo el momento cuando le tocó filmar la película “Chile Picante”, en 1983.

“Todo fue de verdad. Es que hay unas que dicen, ‘Ay, no se siente nada’ y que la fregada, se siente todo. Si tienes un Andrés García ahí, que lo tienes encima, pues oye, aprovéchalo. Cuando vas a hacer una escena de sexo, pues la tienes que hacer, el director te dice, ‘Yo quiero la escena como es’”, señaló con respecto a las indicaciones que en su momento le dio René Cardona Jr.

La vedette de rasgos asiáticos quien gracias a su exuberante físico acaparó los reflectores de las principales secciones de entretenimiento durante su juventud, reconoció que Andrés García la llevaba al límite de sus emociones durante los días en que les tocó actuar en escenas subidas de tono.

“Yo me daba unos calentones con él en la película que no, se me paraba todo, hasta las pestañas, y conmigo se portó muy lindo, muy lindo, respetuoso, era un caballero desde que yo lo conozco”, recordó.

Al respecto, el año pasado, durante el programa “El minuto que cambió mi destino”, el galán dominicano avecindado en México reconoció tanto él como Lyn May llegaron a sentir una fuerte atracción, pero que no trascendió a más.

“Nos atraíamos, pero resulta que yo andaba con su hermana, una joven muy bonita, era una vedette impresionantemente bella. Yo no quería perder a esta, porque las mujeres se platican todo y se echan en cara. Entonces, me hice a un lado, me aguanté las ganas porque la hermana estaba mejor en aquella época”, mencionó.

Lyn May también aprovechó para aclarar que las escenas grabadas con el argentino Julián Gil para la película “Cerdo” tampoco fueron actuadas, pues ella es una profesional que da lo mejor de sí para que eso se trasmita en la pantalla hacia el público.

