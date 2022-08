“¡Qué actuación de este hombre!”, Ajax se rinde ante Edson Álvarez, quien dio un partidazo en la goleada contra el Groningen

Ajax, el campeón de la Eredivisie, puso de manifiesto nuevamente su poderío y goleó al Groningen por marcador de 6-1 en la fecha 2 del campeonato, con un triplete de Steven Bergwijn y una actuación excelsa del mexicano Edson Álvarez.

El propio holandés reconoció la labor del seleccionado tricolor en sus redes sociales, donde resaltó sus impresionantes estadísticas, en las que tuvo una efectividad del 93% en los pases, ganó absolutamente todos sus duelos defensivos e, incluso, colaboró con un pase para gol.

“Qué actuación de este hombre”, escribió la cuenta oficial de Twitter del equipo, en una publicación donde aparece una imagen del “Machín” y sus números en el encuentro.

What a performance from this man 👏 pic.twitter.com/hM9V6ukhzF — AFC Ajax (@AFCAjax) August 14, 2022

Este partido marcó el debut del futbolista azteca en la campaña, ya que no pudo estar en la primera jornada, por lo que arrancó con el pie derecho su participación.

La asistencia de Edson Álvarez fue en el segundo tanto del Ajax, donde desde el círculo central envió un pase para Antony a la altura de los tres cuartos de cancha, por la banda derecha, donde el delantero recibió, avanzó y se quitó en el camino a un defensor antes de rematar de larga distancia para batir al arquero Verrips. Antony is such a special footballer. He’s scored the same goal so many times over the last year and makes it look so easy. Can see why Ajax wanted to keep him – brings a huge threat down the right side. pic.twitter.com/J7QYYP25Xo— Karan Tejwani (@karan_tejwani26) August 14, 2022

El primer gol fue de Bergwijn, quien también marcó el tercero y el cuarto; el quinto fue de Kenneth Taylor y la cuenta la cerró Steven Berghuis de penal; por el Groningen descontó Cyril Ngonge al minuto 10, cuando empató el marcador a un gol de forma momentánea. Great win in our first home game of the season! Loads of fantastic moves, goals and entertainment for our fans! ❌❌❌ pic.twitter.com/0BLeYQwvGA— Edwin van der Sar (@vdsar1970) August 14, 2022

