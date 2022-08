¡Se volvió loco! Chicharito marcó un golazo a lo Panenka en la goleada del LA Galaxy sobre Vancouver

Javier Chicharito Hernández ha vuelto a ser noticia por su actuación dentro de la cancha y esta vez participó en la goleada del LA Galaxy sobre los Vancouver Whitecaps anotando un penal al estilo Panenka y dejando boquiabiertos a todos los presentes en el Dignity Health Sports Park. Un verdadero golazo marcado por el jugador franquicia de la oncena angelina y que dejó en evidencia la sangre fría y calidad que aún le queda al delantero mexicano.

Cabe destacar que este es el noveno gol de Javier Hernández en lo que va de la temporada en la MLS y el primero que anota de penal. El nuevo refuerzo proveniente del FC Barcelona, Riqui Puig no fue convocado y el brasileño Douglas Costa partió desde el banquillo de suplentes.

Los goles del LA Galaxy

El equipo angelino ya ganaba 4-1 al descanso, impulsado por un doblete del francés Samuel Grandsir y por una diana del español Víctor Vázquez, quien se reencontró con un gol en la MLS que le faltaba desde agosto del año pasado, cuando marcó al San José Earthquakes.

El jugador español según lo reseñado por la agencia EFE, pudo celebrar su gol ante la mirada de su hijo de ocho años, que estuvo en la grada viendo a los Galaxy.

Víctor Vázquez makes it 3-0

El LA Galaxy vuelve a los puestos de Playoffs

Con este resultado el LA Galaxy que habían perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, se ubicaron en la sexta casilla de su división y lo más importante de todo es que consiguieron meterse nuevamente en zona de playoffs.

Además del “Panenkazo” de Chicharito, es importante destacar la actuación del francés Samuel Grandsir, quien se lució con par de anotaciones para el equipo angelino, siendo determinante en la goleada obtenida contra los Whitecaps. HAVE YOURSELF A GAME, @SAMUELGRANDSIR 👏



The Frenchman has a brace in the first half

Queda esperar que el LA Galaxy mantenga su buen ritmo luego de este triunfo y que puedan colarse en instancias decisivas y alcanzar los objetivos que se han planteado durante la temporada.

