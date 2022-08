Te mostramos el video musical en el que Maluma y Anitta se besan apasionadamente

Los cantantes Anitta y Maluma encendieron las redes sociales con el lanzamiento de la canción ‘El que espera’, uno de los tres temas que forman parte del LP ‘Versions Of Me’, de la artista brasileña, el cual verá la luz por completo a finales de mes; lo cual ha generado mucha expectativa en sus seguidores.

En el video musical de dicho tema, se le puede ver a la brasileña comiéndose a besos con Maluma, quienes están en su rol de actores representando a una pareja muy enamorada, que desde el momento en que se conocen quedaron profundamente enamorados, y que en medio de la filmación, el director de la cinta les pide que se den un apasionado beso.

Dichas imágenes rápidamente se viralizaron, por lo que los internautas no tardaron en especular que los apasionados besos que se dieron para el video fueran meramente actuación, sino que su entrañable amistad se había convertido en algo más.

Sin embargo, recordemos que esta no es la primera vez que Maluma y Anitta despiertan rumores sobre una posible relación, ya que en el 2016 ambos cantantes levantaron sospechas de un amorío, cuando estrenaron el tema ‘si o no’, en donde se les vio muy juntos, aunque no fue hasta principios de este 2022 que Anitta confesó que sí habían mantenido una relación y ella lo seguía amando sin importar que hubieran terminado.

Cabe destacar que además del video que estrenó con Maluma, Anitta planea lanzar un video musical cada semana; el tema anterior que estrenó fue ‘Gata’, el cual ya acumuló más de tres millones de visitas en YouTube y en sus redes sociales.

A la par de ello, los cantantes se han mostrado muy seductores en redes sociales, pues publicaron videos bailando en toalla de baño, y en las descripciones se etiquetaron mutuamente, esto como parte de la promoción del dueto que estrenaron.

“Quien más se bañó hoy escuchando a Maluma Baby?? ?????? #ElQueEspera @anitta”, escribió Maluma, mientras que Anitta compartió este mensaje: “Espera un poco más … @maluma”. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

El 28 de agosto la cantante se presentará en el escenario principal de los MTV Video Music Award 2022, en donde presentará por primera vez su tema ‘Envolver’, mientras que Maluma será invitado a los Premios Billboard de la Música Latina, donde hablará sobre su carrera musical y de su nueva marca de mezcal.