El equipo en el que milita el mexicano Hirving Lozano arrancó su participación en la campaña 2022 de la Serie A con el pie derecho, ya que golearon sin piedad al Hellas Verona, en un duelo en el que el Chucky dio su primera asistencia del torneo.

El Hellas Verona vendía cara su derrota y respondía al vendaval azul durante el primer tiempo, ya que era un juego de empates y volteretas, donde los Mastines empezaron ganando, pero luego los Partenopeos empataron, minutos antes de tomar la ventaja, aunque duró poco antes de que los de Verona volvieran a igualar los cartones.

Posteriormente, la fiesta fue Azul, ya que el Hellas se desinfló y el Napoli aprovechó para marcar otros 3 tantos y poner el 2-5 final en la cancha del Estadio Marcantonio Bentegod este lunes.

La participación del Chucky Lozano fue en el primer gol, el que puso el empate momentáneo 1-1. Al minuto 37, el jugador mexicano desbordó por la banda derecha y envió un centro que remató con un potente cabezazo Jvicha Kvaratsjelia. Esto fue 8 minutos después de que Kevin Lasagna abriera el marcador y pusiera arriba al Hellas Verona.

Khvicha Kvaratskhelia scores on his Serie A debut





The ball from Chucky Lozano though.

Antes de que concluyera la primera mitad, Victor Osimhen colocó el 2-1 para los Azules.

Casi al arranque de la segunda mitad, Thomas Henry puso el 2-2, en lo que aún se mantenía como un partido un tanto parejo; sin embargo, 7 minutos después empezó la debacle, ya que Piotr Zielinski puso el 2-3, posteriormente llegó Stanislav Lobotka, uno de los refuerzos del equipo, para aumentar la ventaja a 2-4 y Matteo Politano, una de las figuras del equipo, selló el 2-5 final al 79’. Stanislav Lobotka doubles Napoli's lead!





De esta forma, el Napoli tuvo un arranque excepcional en la campaña 2022-23 de la Serie A, al igual que el Chucky Lozano, de quien se habló sobre una posible salida en el mercado de verano, algo que no sucedió y hoy fue titular en el cuadro de Luciano Spalletti. Verona 1-0 Napoli.



El próximo partido del conjunto azul será en el Estadio Diego Armando Maradona, cuando frente a toda su gente reciban la visita del recién ascendido AC Monza.

