Darío “Pipa” Benedetto se agarró a golpes en el vestidor con uno de sus compañeros de Boca Juniors, reportan

Darío Benedetto, un viejo conocido de la Liga MX por su paso con América y Xolos, está inmerso en un gran escándalo en Argentina, ya que diversos reportes de la prensa local indican que se enfrentó a golpes con uno de sus compañeros en el vestidor del estadio de Avellaneda, durante el clásico contra Racing.

Según indican diversos diarios, como El Clarín, “El Pipa” Benedetto, habría discutido fuertemente con Carlos Zambrano, el central peruano del equipo, presuntamente por el bajo rendimiento del equipo. Esta molestia habría llegado en el medio tiempo, por lo que es difícil asegurar lo que pasó en los vestidores; sin embargo, lo que encendió las alertas fue que ambos jugadores regresaron para jugar el segundo tiempo con los rostros enrojecidos y levemente hinchados, como si acabaran de pelear.

Otro medio sudamericano, Diario Actual de Perú, compartió algunas imágenes en redes sociales en las que se aprecian las huellas de la presunta batalla, donde se nota que ambos tienen marcas en la cara, siendo la de Zambrano la más afectada.

🔥⚽ BENEDETTO Y ZAMBRANO SE AGARRARON A GOLPES



Camino al vestuario en el descanso. Darío #Benedetto y Carlos #Zambrano se fueron a las manos y sus compañeros con la policía tuvieron que separarlos. Al volver del descanso se los vio a los dos jugadores con marcas en el rostro.

Por su parte, el Diario Olé, publicó que una fuente confirmó que sí existió una pelea a golpes entre los jugadores, en la que tuvieron que intervenir sus compañeros y la policía para que no pasara a mayores.

🤯 ¿Qué le pasó en la cara a Zambrano en el entretiempo?



El defensor peruano volvió con el ojo izquierdo marcado. Benedetto le había hecho reproches…

Luego del partido, que terminó 0-0 con una gran polémica arbitral de por medio, ya que no se señaló un penal que exigía Boca y que no concedió el árbitro, el director técnico xeneize, Hugo Ibarra, también confirmó que la discusión entre sus jugadores, aunque dijo que no sabía más que eso.

Boca Juniors no pasa por un buen momento en el fútbol, ya que recientemente fue eliminado de la Copa Libertadores, a manos de Corinthians en los octavos de final, por lo que ahora sólo pelean por la copa y la liga, donde se encuentran situados en la decimoprimera posición del campeonato tras 13 jornadas transcurridas.

