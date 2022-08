Datos personales de inmigrantes fueron recopilados y vendidos a ICE, acusa demanda

Tres activistas y Mijente, Organised Communities Against Deportations (OCAD), demandaron a la corporación LexisNexis reconocida por vender productos de análisis de datos y varias bases de datos a las que accede a través de portales en línea, incluidos portales para investigación legal asistida por computadora, búsqueda de periódicos e información para el consumidor.



De acuerdo con la demanda, la empresa multinacional recopiló y vendió datos de habitantes de Ilinois sin su consentimiento.



La demanda fue presentada en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook por Just Futures Law y Legal Action Chicago alegando que LexisNexis violó los derechos de los Demandantes bajo la protección del consumidor y el derecho consuetudinario de Illinois.



La demanda alega que la tecnología que usa la empresa viola los derechos de privacidad y protección del consumidos, además, de facilitar la vigilancia y el seguimiento por parte del gobierno de manifestantes, así como de inmigrantes y otras comunidades de color utilizando información que generalmente no se puede obtener sin una orden judicial.



“Las comunidades de inmigrantes han luchado mucho para proteger los derechos de los inmigrantes y nuestras familias durante años. Illinois ha sido líder en la protección de los derechos de los inmigrantes, pero compañías como LexisNexis están abusando de su poder y se están beneficiando al poner en peligro a las familias”, dijo Claudia Marchan, demandante y residente del condado de Cook.



Marchan agregó a través de un comunicado de prensa que fue testigo de cómo LexisNexis recopiló su información en un documento de 46 páginas.



“LexisNexis está ganando millones vendiendo datos personales confidenciales a las fuerzas del orden público, incluido ICE”, dijo Sejal Zota, director legal de Just Futures Law.



Cinthya Rodriguez, organizadora nacional de la campaña dijo que la venta de información es alarmante:

“El tipo de datos que se recopilan y reempaquetan aquí es profundamente alarmante: nombres, direcciones, correos electrónicos, registros de matrimonio, perfiles de Facebook, registros de propiedad, números de teléfono, registros del DMV, todas las migas de pan digitales que dejamos atrás en nuestra vida diaria”.



Mijente señaló que LexisNexis actualmente tiene un contrato de $22.1 millones con ICE para proporcionar una base de datos de información personal a la agencia como: nombres, direcciones, números de seguro social, imágenes de matrículas, registros de teléfonos celulares, información de licencias de conducir, registros judiciales, datos de reserva de cárcel, registros de bancarrota, asociaciones empresariales, y mucho más.





