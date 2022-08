Eugenia Cauduro bajó 18 kilos y muestra orgullosa cómo luce ahora

La actriz Eugenia Cauduro ha sorprendido a sus fans con su más reciente publicación de Instagram. Se trata de una selfie en blanco y negro en la que aparece usando una blusa holgada y jeans, presumiendo su nueva figura. El mensaje con el que acompañó la imagen fue: “¡Me veo bien, me siento bien! ¡18 k menos ! 👏🏻😃”

A partir de su divorcio en 2006 la bella actriz y ex modelo de 54 años sufrió una severa depresión, lo que la hizo aumentar 30 kilos de peso; todo ello no la hizo perder el ánimo, pues su trabajo en telenovelas continuó. Dejó de fumar durante la cuarentena por el COVID-19 y poco a poco regresó al ejercicio: “Viví muy estresada muchos años por tener un cuerpo perfecto, que lo tuve años, o sea, yo valgo por lo que soy”. En otra imagen que compartió Eugenia aparece a bordo de su auto, y su rostro se nota más afilado.

Hace unos meses Eugenia volvió a ganar el reconocimiento del público por su papel en la telenovela “Amor dividido”. Mientras llega otro proyecto televisivo a ella le encanta leer libros, y compartió un mensaje a sus fans en otro post de Instagram: “No sé ustedes, pero yo no siempre soy capaz de generar pensamientos positivos en medio de la tempestad. Por eso amo los libros! Encuentro tanta paz en ellos y me enseñan tanto, que de verdad una ayudadita a la mente no cae mal”. View this post on Instagram A post shared by Eugenia Cauduro (@eugeniacauduromx)

