Ewan McGregor comentó si le gustaría trabajar en alguna cinta de la compañía Marvel

El actor Ewan McGregor está vinculado al gigante Disney gracias a su regreso al universo “Star Wars”, para el que retomó su papel de Obi Wan Kenobi en la nueva serie sobre los orígenes del mítico personaje. Además, en los últimos tiempos se ha especulado con la posibilidad de que el artista escocés se una también a la compañía Marvel, aprovechando que ambas marcas duermen bajo el mismo techo que el ratón Mickey.

McGregor estuvo en la Fan Expo de Boston y algunos fans no tardaron en preguntarle sobre su hipotético desembarco en el cine de superhéroes propiamente dicho. Con total franqueza, McGregor expresó sus dudas sobre esa teoría, señalando que su gusto por el teatro, el cine y la televisión no le dejan demasiado tiempo adicional en su ya de por sí apretada agenda.

“No sé, no sé si quiero hacer eso. Porque amo hacer diferentes cosas dentro de mi trabajo. Es verdad, me encanta dirigir, quiero volver al teatro y desde luego también quiero hacer esto. Soy parte del mundo de ‘Star Wars'”, reveló el actor de 51 años en la conferencia de prensa.

De todas maneras, el también protagonista de cintas tan míticas como “Trainspotting” o “Moulin Rouge” matizó sus declaraciones justo a continuación, dejando la puerta abierta a un cambio laboral que, no obstante, él no buscará de forma activa. “Siento que no necesito otro… Vamos, no lo estoy buscando. Pero creo que no debería decir nada más porque, dentro de dos años, quizá cambian las cosas y me dirán: ‘Dijiste que no ibas a hacer esto’. Pero no es algo que vaya a perseguir de forma específica”, señaló en su conversación con periodistas y admiradores.

