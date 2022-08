¡Insólito! Gabriel Milito le hizo caso a un aficionado que le exigía un cambio y el video se hizo viral: “¿Pero a quién meto?”

Un divertido momento se vivió en el fútbol argentino en el encuentro donde Argentinos Juniors se impuso 2-0 a Unión de Santa Fe con par de goles de Ávalos. Un aficionado le gritaba a Milito en pleno encuentro para que hiciera un cambio y el DT gritaba: ¿a quien?.

Con el encuentro iba 1-0 a favor de Argentinos, el aficionado mostró su descontento por algunas de las sustituciones de Gabriel Milito y comenzó a gritarle los cambios que consideraba había que hacer. Para sorpresa de todos, el DT escucharía al aficionado, reportó Depor.com.

Desde la tribuna aportan y Milito escucha 😂@PasoAPaso pic.twitter.com/j7JcDgvnfg — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2022

El diálogo entre Milito y el aficionado de Argentinos Juniors

El hincha se encontraba cerca de Gabriel Milito y comenzó a solicitarle cambios al ex futbolista del Barcelona. los cambios que le solicitaba eran específicamente en el mediocampo para controlar los avances del rival. Milito se dio vuelta y se tomó todo en serio.

Posteriormente el argentino aseguró que lo hizo en buen onda para que se den cuenta que en Argentinos Juniors hay democracia y se escucha la opinión de todos.

Las palabras de Gabriel Milito

El DT de Argentinos Juniors, se pronunció al finalizar el partido: “Estamos en democracia, libertad total. Me reclamaba que ponga un volante y le dije que coincidía. El tema era a quién metía”, afirmó.

“Así todos nos sentimos protagonistas y participamos de esta construcción del juego. No me dio un nombre, un volante me dijo nada más. Si, ya sé. Pero a quién”, prosiguió Milito.

“Esa decisión a veces te lleva uno o dos minutos y la gente quiere todo ya, ya, ya. Pusimos de volante a Nicolás y después del cambio no me gritó más. Así que por ahí le gustó el cambio. Pero putearme, no me puteó”, finalizó en tono jocoso.

Finalmente el encuentro terminó con victoria para Argentinos Juniors y la historia tuvo un final feliz entre las partes, incluyendo un jocoso video que se hizo viral en toda Argentina y el mundo.

