Ivonne Montero destapó el engaño que vivió durante su relación con Salvador Zerboni

En medio del éxito cosechado por su participación en “La Casa de los Famosos 2”, Ivonne Montero destapó varios detalles de su vida sentimental, incluyendo la decepción que vivió a manos de Salvador Zerboni algunos años atrás.

Como lo dio a conocer la famosa durante su estancia en el reality de Telemundo, su hija nacida en 2013 fue diagnosticada con una malformación cardiaca que la llevó a someterse a múltiples operaciones.

Durante esta etapa, Ivonne Montero contó con el apoyo del actor Salvador Zerboni, con quien mantuvo una relación por poco más de un año. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas en dicho romance, pues la también cantante se sinceró sobre la “traición” que vivió a manos del galán.

En una reciente entrevista para el programa Venga la Alegría, Montero reveló que el apoyo de su ex pareja no fue tan sincero como él hace creer a la gente.

“Yo descubrí que él había planeado el llegar con una reportera al hospital aquella noche, y yo recuerdo que cuando salí y lo abracé, alcancé a ver una reportera de TV Notas, y la verdad no dije nada porque necesitaba un abrazo en ese momento”, detalló.

La cosa no acabó allí, ya que Ivonne Montero desmintió cualquier tipo de apoyo por parte de Zerboni en esa difícil etapa en su vida y la de su hija: “Zerboni no me invitó ni un café, ni siquiera me dijo vamos a la cafetería de enfrente a platicar, no, él fue a tomarse sus fotos y ya“.

“Después me enteré que él estuvo diciendo que él había pagado parte de la cirugía, de verdad Zerboni ¿qué onda contigo?, o sea, ¿cómo puedes ser tan fantoche y colgarte medallas que no tienes?, cada quien va a cargar con sus acciones, con sus pensamientos y con sus mentiras”, finalizó la artista.

