PSG y un vestuario podrido: reunión de urgencia por el conflicto entre Neymar Jr. y Kylian Mbappé 

El Paris Saint-Germain tendrá que afrontar una nueva temporada con las miradas puestas sobre ellos. El conjunto francés no tiene margen de error para esta campaña, pero internamente parecen tener serios problemas. La renovación de Kylian Mbappé pintaba para ser una muy buena noticia, pero terminó siendo un problema para el conjunto parisino.

Neymar and Mbappe saga started from here😭 pic.twitter.com/ZZMOnwLI9k — Khellyrich £ (@khellyrich) August 14, 2022

En el duelo interno existen dos grandes protagonistas: Kylian Mbappé y Neymar Jr. El brasileño y el francés han tenido múltiples roces que han sido difundidos públicamente. En el último partido del PSG, ambas estrellas tuvieron una breve discusión sobre un problema que vuelve a salir a flote en el club: los pateadores de penales. Kylian Mbappe really had the audacity to ask Neymar to give him the second penalty after he he missed his first one 😐

pic.twitter.com/DxFML8jxqf— LSPN FC (@LSPNFC_) August 14, 2022

Luego de que el video fuese difundido por las redes sociales, las teorías que indican un conflicto entre estos dos jugadores han crecido constantemente. Incluso, “Ney” avivó las llamas al darle “like” a algunos usuarios que criticaban a Kylian Mbappé.

Reunión de urgencia en París

Según informaciones del prestigioso diario L’Équipe, el entrenador del Paris Saint- Germain, Christopher Galtier y el director deportivo del club, Luis Campos, fueron las mentes que propusieron realizar una reunión con extrema urgencia que involucre directamente a Neymar y Kylian Mbappé. Se estima que el objetivo del mismo sería limar las asperezas entre estas dos estrellas y que el mal ambiente no se riegue por todo el vestuario. Claramente lo que menos necesita el club es que se comience a partir al tomar en cuenta de que ambos jugadores poseen mucho peso entre sus compañeros. PSG is such a funny team, Mbappe and Hakimi vs Messi and Neymar. 😂😂⚽🔋🐸 pic.twitter.com/xOsQzngHf5— GOAT (@footbalmesi) August 14, 2022

