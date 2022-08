Walmart se une a Paramount y busca desafiar a Amazon Prime Video 

La cadena de tiendas minoristas Walmart llegó a un acuerdo con Paramount con la finalidad de ofrecer el servicio de Paramount Plus a los suscriptores de su programa de membresía Walmart+.

Información de The Wall Street Journal dice que Walmart espera con este acuerdo aumentar su competición con Amazon, quien posee su plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Como parte del acuerdo se ofrecerá a los suscriptores de Walmart+ acceso al nivel esencial de Paramount Plus, que generalmente cuesta $4.99 dólares e incluye anuncios.

Esto transcurre días después que se rumoró que Walmart estaba considerando acuerdos con Paramount, Disney y Comcast.

Aunque se desconoce el número de suscriptores con el que cuenta Walmart, se estima que posee entre 11 y 32 millones, que contrastan con los 200 millones de Amazon Prime.

Entre los beneficios que ofrece Walmart+ se encuentra envío gratuito y descuentos en combustibles. Por su parte, Paramount Plus incluye un amplio catálogo de contenidos, donde destaca Star Trek; Strange New Words, la serie de televisión Halo, Sonic the Hedgehog 2 y la próxima serie Knuckles.

En los últimos años Amazon y Walmart se han enfrentado a capa y espada por convertirse en el principal minorista en Estados Unidos. En el último semestre del 2021 Walmart vendió más de $150,000 millones de dólares, mientras que Amazón se aproximó a los $137,000 millones de dólares. Pese a la superioridad de Walmart, analistas estiman que para 2024 Amazon podría convertirse en el nuevo rey. De ahí la preocupación de Walmart.

Esta alianza también representa una oportunidad de crecimiento para la plataforma de streaming Paramount, luego que en días pasados Disney anunció un aumento drástico en su suscripción de Disney Plus de $7.99 a $10.99 dólares además de otras plataformas como Hulu y ESPN Plus.

Te puede interesar:

– Walmart despide a alrededor de 200 empleados corporativos tras anticipar menores ingresos debido a la inflación

– No solo Walmart: Target, Best Buy, Gap y otros minoristas rebajan sus mercancías para atraer a los consumidores

– Las precauciones que siempre debes tener si usas el ‘self-check out’ en Walmart o podrías ir preso