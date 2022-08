Disney Plus aumentará su suscripción de $7.99 dólares a $10.99 dólares por mes: a partir de cuándo

Disney ha anunciado una serie de cambios que impactará a los usuarios de sus plataformas de streaming. El gigante del entretenimiento informó que el precio de Disney Plus pasará de $7.99 dólares a $10.99 dólares por mes a partir del próximo 8 de diciembre en Estados Unidos.

Este no será el único cambio. Disney también subirá el precio de su suscripción a Hulu, cuyo nivel sin publicidad subirá de $12.00 dólares a $14.99 dólares al mes, mientras que la versión con publicidad costará $7.99 dólares en lugar de $6.99 dólares. Estos aumentos comenzarán a partir del 10 de octubre.

Los aumentos también afectarán los planes combinados. Quienes tengan una suscripción de Disney Plus sin publicidad junto con uno con publicidad con Hulu y ESPN Plus pagarán ahora $14.99 dólares por mes en lugar de $13.99 dólares.

Para amortiguar los precios Disney ha presentado un paquete con Disney Plus y Hulu con anuncios por $9.99 dólares al mes, mientras que el paquete con Disney Plus, Hulu y ESPN Plus con publicidad costará $19.99 dólares por mes.

Sin embargo, los precios de los paquetes de televisión en vivo de HULU experimentarán cambios por igual. El paquete de televisión en vivo de Hulu con los planes Disney Plus, Hulu y ESPN Plus con publicidad costará $69.99 dólares al mes, mientras que el paquete de TV en vivo con Disney Plus sin publicidad, así como los planes de Hulu y ESPN Plus con publicidad costará $74.99 dólares. El paquete sin publicidad de Disney Plus y Hulu, pero con anuncios de ESPN Plus, tendrá un precio de $82.99 dólares al mes.

Los cambios se dan luego que en julio pasado se anunciaron aumentos para la transmisión de ESPN Plus, que incrementó el precio mensual de $6.99 dólares a $9.99 dólares.

En el trimestre pasado Disney reportó la adición de 8 millones de nuevos suscriptores a Disney Plus, mientras casi al mismo tiempo Netflix anunció la pérdida de hasta 20,000 suscriptores, que se ha traducido en cambios en sus políticas de cuentas y en la pérdida de su fuerza laboral.

En marzo pasado Disney informó que ofrecería versiones más económicas con publicidad; sin embargo, la inflación actual habría influido en los nuevos ajustes de los precios.

