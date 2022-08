Bárbara de Regil reveló sus tips para un abdomen plano, ¡y con cuadritos!

Si de una figura torneada y abdomen de acero hablamos, Bárbara de Regil es una de las primeras actrices que sale a la luz. Y es que la protagonista de “Rosario Tijeras” se ha caracterizado por promover el ejercicio, buena alimentación y amor propio.

No obstante, en repetidas ocasiones ha sido blanco de señalamientos por presuntamente recurrir al bisturí. Para sorpresa de muchos, fue en una dinámica que realizó a través de redes sociales donde por fin reveló qué recursos utiliza para mantener el vientre plano y cinturita de infarto que la caracterizan.

Bárbara de Regil vía Instagram Stories. pic.twitter.com/vLSlRuFkxI — Miss News (@MissNews5) August 17, 2022

“El mío está hecho a base de ejercicio y buena alimentación. Disciplina de años. Un abdomen operado se nota, sin juzgar porque respeto y apoyo la decisión de cada mujer”, escribió Bárbara de Regil para dar respuesta a un internauta que le preguntó si tenía cirugías.

Su decisión sobre las cirugías no se limitan a su figura, pues también aprovechó para desmentir cualquier rumor sobre “arreglitos” en el rostro. “Esta soy de niña. Dejen de leer chismes”, escribió para acompañar una fotografía de ella de años atrás donde se le ve compartir los mismos rasgos faciales que ahora.

Bárbara de Regil vía Instagram Stories. pic.twitter.com/b38kes0g9B — Miss News (@MissNews5) August 17, 2022

Por otro lado, reafirmó su postura ante aquellos que la “idolatran” o estereotipan su figura, asegurando que “no existe el mejor cuerpo, todos los cuerpos son hermosos y diferentes”.

Bárbara de Regil comenzó su travesía de amor propio hace algunos años; sin embargo, fue tan solo unos meses atrás que decidió mostrarse vulnerable al compartir una de sus inseguridades: sus estrías. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL (@barbaraderegil)

“Yo creo que un angelito me iluminó y me dijo: ámate. Así que dije basta de esconder lo que soy y seré”, dijo. “Este es mi cuerpo y lo amo con toda mi alma. Y si a alguien más que no sea yo le molestan, pues cierra los ojos. Bárbara: Te amo con todo y tus 16 estrías solo en la (pancita)”, añadió.

