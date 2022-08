Gobernador de Georgia da $1,000 millones a los pobres del estado; oponente por la gubernatura se le va a la yugular

De nueva cuenta, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, está dando dinero a las comunidades más pobres del estado, el cual ha sacado de los fondos federales del COVID-19, lo que ha sido rechazado por Stacey Abrams, su oponente demócrata en la carrera por la gubernatura estatal.



Kemp enviará $1,000 millones a cerca de 3 millones de personas inscritas en programas de pobreza, incluidos Medicaid, cupones de alimentos y Asistencia Temporal para Familias Necesitadas.



El monto que recibirá cada beneficiario es de $350 y saldrán de la ayuda federal restante del Plan de Rescate Estadounidense.



Dicho apoyo fue firmado en 2021 por el presidente Joe Biden tras la aprobación de los demócratas, en ese entonces el gobernador Kemp se opuso, argumentando, en parte, que Georgia merecía más.



“El truco de relaciones públicas de Kemp es demasiado pequeño, demasiado tarde”, indicó el portavoz de Abrams, Alex Floyd.



“Los georgianos necesitan un líder real, no más esquemas de compra de votos en el año electoral”, añadió.



Mientras tanto, Stacey Abrams se pronunció a través de Twitter, indicando: “No esperaré hasta un año electoral para luchar por ustedes”.



No es la primera vez que Kemp utiliza el dinero de COVID-19, pues en mayo, solo ocho días antes de su primaria con el exsenador estadounidense David Perdue, anunció $415 millones en subvenciones para pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro.



Mientras que Abrams ha mostrado su apoyo a la entrega de $1,000 millones en ayuda a las familias de Georgia durante meses.



Y, en un discurso realizado el pasado 9 de agosto, respaldó que gran parte del superávit récord del estado ($7.300 millones, incluido el dinero restante de COVID) debería impulsar la educación y la infraestructura.



Asimismo, la demócrata se ha pronunciado por apoyar la expansión de Medicaid bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.



Kemp anunció dos días después que daría $ 1 mil millones a los georgianos directamente y asignaría otros $1,000 millones a los gobiernos locales para reducir los impuestos a la propiedad.

