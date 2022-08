Qué hacer si ICE te detiene en la calle o en tu auto

Los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden operar en espacios públicos, como en la calle, parques o espacios similares, incluso podrían cuestionar a una persona que se encuentra manejando, pero tienen acción limitada.

En caso de tocarte una redada en plena calle –como camino o de regreso del trabajo–, hay formas en que puedes reducir ponerte en riesgo, indica el manual actualizado ante detenciones de ICE, realizado por Make the Road New York.

Qué hacer en la calle

Deja que los agentes de ‘La Migra’ hagan su trabajo, no intentes correr, ni oponerte a la detención.

Si el oficial no te informa que estás arrestado puedes:

– Preguntar: “¿Puedo irme?”

– Si los agentes dicen que sí puedes irte, retírate de inmediato.

– Si los agentes dicen que no, es importante que expreses: “Quiero permanecer en silencio y quiero hablar con un abogado de inmigración”.

– Ninguna persona debe responder preguntas sobre dónde nació, estado o antecedentes migratorios o penales.

– NUNCA firmes un documento entregado por los agentes sin que lo haya revisado un abogado migratorio.

En tu vehículo

Si alguien te detiene manejando podría ser un oficial de tránsito, pero en ocasiones, los agentes de ICE no están bien identificados como tal.

– Detén tu vehículo y enciende las luces de emergencia. Baja lentamente la ventanilla y coloque las manos en un lugar visible.

– Muestra tu licencia, pero si no tienes un documento legal NUNCA muestres un documento falso.

– También muestra el registro del auto y el comprobante de seguro.

– No respondas ninguna pregunta relacionada con tu estatus migratorio o sobre tu país de origen.

– Tienes derecho a permanecer en silencio. Puedes decir: “Quiero ejercer mi derecho a guardar silencio” y “Quiero hablar con un abogado.”

– Si el oficial pide permiso para registrar tu vehículo puedes negar ese consentimiento. Expresa: “No

doy mi consentimiento para ningún registro”.

– El oficial no puede registrar su vehículo sin una orden judicial adecuada, a menos que exista una

sospecha razonable.

Si el oficial insiste en revisar tu auto sin una sospecha razonable, trata de documentar el hecho, han indicado otros defensores de inmigrantes, ya que el agente podría estar violando la Cuarta Enmienda.

La Patrulla Fronteriza

La Patrulla Fronteriza puede detenerte si tienen sospechas razonables de una infracción de inmigración o un delito, y pueden cuestionarte preguntas sobre tu estado migratorio.

Ahora bien, esos agentes solamente pueden operar a máximo 100 millas de las fronteras.

Toma en cuenta

– No se supone que los oficiales usen tu raza o el origen étnico como una razón para detenerte, así que

si crees que esto está sucediendo, asegúrate de documentarlo. Con video o audio es mejor.

– La Patrulla Fronteriza te no puede obligar a hablar ni a firmar nada.

Recuerda que ante una operativo de ICE lo mejor es documentar los hechos, pero sin obstruir el trabajo de los oficiales. Porta contigo siempre el número telefónico de un abogado o un familiar que pueda ayudarte.