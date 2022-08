Rick Caruso: ‘Significa mucho para mí el apoyo del concejal Cedillo’

Una de las sorpresas de la campaña para la alcaldía de Los Ángeles, la dio el concejal Gil Cedillo al otorgarle el respaldo al candidato Rick Caruso. La gran incógnita es a quién le dará su respaldo el concejal Kevin de León, quien no logró pasar a la elección general de noviembre, al colocarse en el tercer lugar de la votación en las primarias.

“Tiene experiencia en los negocios y entiende a los negocios pequeños. Está dispuesto a hacer un compromiso para que los latinos sean vistos en cada nivel de la sociedad de Los Ángeles’, dijo Cedillo en un evento en el restaurante nicaragüense en Pico Union donde le dio el espaldarazo a Caruso, y al que muchos latinos arribaron con pancartas en las que se podía leer “Latinos for Rick Caruso for Mayor” (Latinos por Rick Caruso para Alcalde).

Afirmó que si quieres saber lo que va a hacer Caruso como alcalde, basta con mirar su trayectoria.

“Él siempre ha estado ahí y ha trabajado para que los latinos se integren a la fábrica de la sociedad angelina”.

El apoyo que le dio Cedillo a Caruso no nació de la nada. Durante los muchos años que Cedillo luchó porque se aprobarán las licencias de manejo para los inmigrantes indocumentados tuvo como aliado al empresario inmobiliario, quien fue presidente de la Comisión de la Policía de Los Ángeles de 2001 a 2006.

El concejal Gil Cedillo ha sido amigo de Caruso por muchos años. (Cortesía)

En entrevista con La Opinión, Caruso dijo que el respaldo de Cedillo significa mucho para él.

“Nos conocemos desde hace mucho tiempo. No creo que haya otro concejal que haya trabajado tanto por la clase trabajadora como él. Toda su vida ha luchado por los inmigrantes. Fue un líder sindical, luego un funcionario electo, por lo que tengo un gran respeto por él”.

Dijo además que siempre ha puesto su carrera en la línea para pelear por lo que cree y por los inmigrantes.

“Siempre me he sentido orgulloso de trabajar a su lado. Hace muchos años cuando estaba tratando de pasar una legislación para dar licencias de manejo a los inmigrantes indocumentados, como presidente de la Comisión de Policía le di el respaldo porque beneficia grandemente a la comunidad latina”.

Precisó que lo apoyó porque era lo correcto. “Puede que no haya sido una decisión popular en ese momento, pero era una medida justa para Los Ángeles porque dar licencias a los inmigrantes, la convertía en una ciudad más segura y daba seguridad a los propios trabajadores indocumentados.

Caruso recalcó que era importante apoyar las licencias de manejo para los conductores indocumentados; de la misma manera que ahora es primordial llevar a cabo un gobierno honesto y equitativo.

“Quiero que la gente se sienta orgullosa de ser parte de una comunidad amplia en Los Ángeles en la que se respete a la comunidad latina”.

Compartió que Cedillo ha estado muy activo en su campaña y le ha dado muchos consejos.

“Estoy emocionado de trabajar con él”.

Dijo que el que haya perdido la elección primaria para quedarse por un tercer periodo como concejal, no le quita que es increíblemente respetado en la comunidad latina en la ciudad y en el estado.

“No solo eso, es admirado y es un caballero. Estoy agradecido de que sea mi amigo”.

¿Hay rumores de que otros prominentes latinos podrían sumarse a su campaña?… podría adelantarnos algún nombre… “esperemos a ver qué pasa”, respondió sonriendo.

Y añadió que hay mucha gente en la comunidad latina que lo apoya para que sea el próximo alcalde de Los Ángeles.

“Lo que más me importa es ver que muchos de los trabajadores de la comunidad latina a lo largo de la ciudad me han dado su apoyo, y continúa creciendo. Por eso me siento muy satisfecho”.

Como parte de su estrategia para alcanzar el voto latino, dijo que está platicando y pasando un enorme tiempo en las comunidades latinas a través de Los Ángeles, en el valle de San Fernando, en el este de Los Ángeles y en el puerto.

“La ciudad de Los Ángeles necesita reflejar la fortaleza de la comunidad latina, porque es casi el 50% de nuestra población. Pero en la Ciudad, en las comisiones y en los departamentos municipales no se refleja eso”.

Así que dijo que como alcalde va a nombrar más comisionados y a más jefes de departamento que sean latinos y latinas.

“Debemos tener una Ciudad que refleje a la población a la que servimos. Por supuesto que voy a ser un hombre para todo Los Ángeles. Pero entiendo la importancia que los latinos juegan en la ciudad y nosotros los necesitamos en nuestra ciudad”.

Y reiteró que se ha comprometido de ser electo alcalde, a nombrar a más latinos en puestos relevantes en la Ciudad de LA.

No se sabe a quién apoyara el concejal Kevin de León para que sea el próximo alcalde de Los Ángeles. (Archivo/La Opinión)

A menos de tres meses de las elecciones, Caruso confió que se siente con mucha confianza porque todos los días recorre la ciudad y la gente se siente frustrada con el estado actual de las cosas.

“Karen (Bass, su oponente en la contienda para la alcaldía) no puede hacer los cambios que no ha hecho durante los 20 años que lleva como representante de la ciudad. No ha hecho nada por hacer las cosas mejor.

“Cuando buscas qué ha hecho por el desamparo o el crimen, no encuentras nada. De lo que podemos estar seguros es que como alcalde no va a hacer nada de lo que no ha logrado como miembro del Congreso”.

El concejal Joe Buscaino fue de los primeros en apoyar a Caruso. También lo apoya el comediante George López.

En tanto la presidenta del Concejo, Nury Martínez, y los concejales Nithya Raman, Mike Bonin y Marqueece Harris-Dawson han dado el respaldo a Karen Bass, quien también ha recibido el apoyo de la senadora María Elena Durazo, la asambleístas Wendy Carrillo y la supervisora Hilda Solís.

Aún se desconoce a quién va a apoyar el concejal Kevin de León, quien aunque perdió en su intento por ser alcalde en las primarias de junio, demostró que tiene muchos seguidores entre los votantes latinos.

Los resultados de las elecciones primarias, le dieron a Karen Bass, el 43.11% de los votos, y 35.99% a Caruso.

Según un análisis del LA Times, en los distritos electorales de Los Ángeles con poblaciones que son al menos 80% latinas, Caruso obtuvo el 34% de los votos en las primarias y Bass el 27%.

De León capturó el 8% del voto general pero el 24% en esos recintos.