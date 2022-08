VIDEO: Hace que su novio infiel le pague una operación estética para perdonarlo

Si bien la infidelidad es la peor de las traiciones en una relación, algunos suelen perdonarla por amor y en el caso que a continuación leerás para tener la operación estética que tanto anhelaba.

Los hechos se suscitaron en Estados Unidos y el caso se viralizó en redes sociales, ya que una joven obligó a su novio que le pagara una rinoplastia para darle su perdón y así pudieran seguir saliendo.

Y es que después darse cuenta del engaño, lo confrontó. Para darle una segunda oportunidad, puso como única condición que le arreglara su nariz, la cual le “causaba inseguridades”.

El infiel aceptó y gastó entre 3 y 15 mil dólares para cumplir el sueño de su amada; no obstante, volvió a serle infiel, así lo compartió la propia chica que al final consideró que valió la pena lo que hizo.

“Y terminó engañándome de nuevo, así que… ¿Valió la pena? Sí, lo fue”, expresó contando la experiencia que la marcó de por vida.

Las reacciones fueron inevitables en plataformas digitales: “Quiero ver un antes”, “Nunca quise que me engañaran tanto”, “Chica que inteligente eres”, “Debería tener esa bolsa por segunda vez”, “Esta vez juegas con él”, entre otros, escribieron los internautas.

La peculiaridad del caso llevó a otros usuarios a compartir experiencias similares con sus relaciones, entre ellas que han perdonado infidelidades a cambio de otras cosas.

“A mí en alguna ocasión me dieron un auto por dar otra oportunidad, ¿qué hice?, lo acepté, y seguimos juntos”, escribió uno de los comentarios más populares.

“A mí no me dieron nada, al contrario, me exigieron dinero y más cosas”, dijo otra de las víctimas de la deslealtad.

