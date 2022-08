Adultos mayores temen ser víctimas de asaltos en paradas de camiones

Los principales riesgos que enfrentan los adultos mayores en Los Ángeles son los asaltos en la calle, en especial en las paradas de camiones así como la posibilidad de ser víctimas de robo de identidad e información personal.

“Donde más nos han reportado problemas es en las paradas de autobuses, ya que es muy fácil que en esos lugares, llegue alguien y pueda pegarles, empujarlos y hasta causarles la muerte. Así que ahí afuera hay muchos riesgos para nuestros adultos”, dijo Miguel Velásquez, supervisor de St Barnabas Senior Services.

Afirmó que otra cosa que les denuncian con frecuencia, es la presencia de personas extrañas que les hacen preguntas a los abuelos, haciéndose pasar como representantes de alguna agencia de salud.

“Les ofrecen servicios de salud, y les exigen que les brinden su información privada como fecha de nacimiento, el número de seguro social y el de Medical”.

De esa manera dijo que les roban la identidad. “Nuestra recomendación es nunca dar información personal en las paradas de autobuses, por teléfono o por la tecnología como las redes sociales o correos electrónicos”.

A los adultos mayores les preocupa andar solos en la calle. (Araceli Martínez/La Opinión)

Francisca Anaya evitar andar en la calle para evitar un asalto. (Cortesía)

Ese tipo de delitos a los que están expuestas las personas de la tercera edad, llevó a que el centro St Barnabas Senior Seniors invitara al oficial principal superior Carlos Díaz de la división Rampart-Mid City del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), a dar una plática con tips sobre cómo protegerse.

“Con tanto crimen que hay ahora en Los Ángeles, toda la información que nos proporcionó el oficial nos va a servir. Nos dio números de teléfono para reportar una emergencia; y nos dijo lo que debemos hacer y lo que no”, dijeron Martha López y Concepción Rojas.

“Por ejemplo, nos aconsejó no sacar muebles viejos fuera de la casa sino hasta que la Ciudad vaya a ir por ellos. Eso llama la atención de los desamparados que pueden alojarse ahí en las banquetas”.

María Gómez dijo que a ella le preocupa que algunas personas dedicadas a la vagancia la asusten en la calle.

“Es muy fácil que nos den un empujoncito y lo medio maten a uno de una caída inesperada”.

Los adultos mayores son fácil presa de la delincuencia en Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión)

Carmen Reyes de 71 años comentó que por la edad, los adultos ya no tienen la energía para defenderse o escapar de una agresión o atraco en las paradas de camiones, o en el mismo transporte público.

“Tenemos que andarnos cuidando de las personas que están a nuestro lado. Andamos con miedo. Y los ladrones saben que el chequecito de nuestra jubilación no nos falta, y se les hace fácil robarnos para quitarnos lo poco que ganamos”.

Leonila García de 82 años dijo que para evitar sufrir un asalto, ella trata de no ir a caminar sola mientras que Francisca Anaya de 92 años cuenta que ya no sale mucho y evita subirse a los camiones.

“Mi hija me dice que ya no salga tanto a la calle, pero yo ando siempre con Dios de la mano que me cuida”.

El oficial Carlos Díaz del LAPD dio consejos a los adultos mayores para protegerse de asaltos. (Cortesía)

Entre las recomendaciones dadas a los adultos mayores por el oficial Díaz destacan: tratar de no caminar solos y ser consciente de sus alrededores.

Les aconsejó mantenerse alejados de aquellos que merodean y andan en la calle sin oficio ni beneficio.

Por las noches, les dijo que deben evitar los parques públicos, los solares baldíos y los callejones; y alejarse de lugares con poca iluminación y solitarios.

En caso de un atraco, les pidió dejar ir sus pertenencias y no renunciar a su vida por aferrarse a los objetos materiales. Y si son atacados, les pidió llamar de inmediato al 911 para solicitar ayuda.