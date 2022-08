Bajando su panty, Shannon De Lima agita las pulsaciones en Instagram

Shannon De Lima está que arde en redes sociales. Sus últimas imágenes han puesto las pulsaciones a correr en los corazones de sus dos millones y medio de seguidores y fans en Instagram. Resulta que la ex de Marc Anthony posó bajando su panty de encaje rosa dejando claro que tiene un cuerpo que parece haber sido esculpido a mano.

No en vano muchos famosos han botado la baba por la modelo venezolana. Shannon De Lima es una de las mujeres más sexys y bellas de las industria del entretenimiento hispano. Cnn la sensualidad que la caracteriza, la ex de Marc Anthony se bajó su panty dejando ver casi su entrepierna con una ropa interior de encaje rosa. Por supuesto los comentarios y piropos en Instagram no se hicieron esperar. View this post on Instagram A post shared by ᔑᖾᥲᥒᥒoᥒ ᙃᥱ ᒐɩຕᥲ fan (@shannondelima)

“Se cayó el Instagram en 3,2, 1!, “Qué Mujer”, “Muñeca Divina”, “Un Pecado de La Vida”, “Una Verdadera locura”, “Te pasaste”, “Me caso ya contigo”, fueron algunas de los comentarios que se pudieron leer en la cuenta de Instagram de Shannon De Lima al tiempo que posaba con una ropa interior y una panty muy pecaminosa. View this post on Instagram A post shared by ᔑᖾᥲᥒᥒoᥒ ᙃᥱ ᒐɩຕᥲ fan (@shannondelima)

A comienzo de año, la venezolana Shannon De Lima, quien también se relacionó con el boxeador Canelo Álvarez, había comenzado una relación con el actor Alejandro Speitzer. Él mismo la confirmó. Sin embargo, al cabo de unos pocos meses, justo él publicó una foto con otra mujer. De inmediato se supo que la historia entre los guapos artistas había llegado a su final. Su hermano, Alejandro Speitzer también lo confirmó a varios reporteros.

