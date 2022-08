“El aspira sí o sí a estar en los primeros lugares”: Orbelín Pineda habla sobre Matías Almeyda en AEK Atenas

Orbelín Pineda llegó al AEK Atenas de Gracia para trabajar con Matías Almeyda, entrenador conocido y amados por muchos en México tras su paso en las Chivas de Guadalajara, y ahora el elemento azteca habló sobre el estratega para TUDN y como el mismo siempre va a jugar para estar en la cima de los torneos.

Además, el mismo pineda también habló sobre lo que tendrá que afrontar en Grecia, país ubicado en Europa, pero que no es considerado como una de las mejores ligas en el viejo continente, a lo que explicó que su deseo era continuar dentro del continente, y no dentro las mejores ligas europeas.

View this post on Instagram

Claro está que el llegar a Grecia es un reto importante para el elemento azteca, pues es un país que tiene un idioma totalmente diferente al que se maneja en México, ni siquiera en Estados Unidos con el inglés, por lo que es un tema delicado con la adaptación dentro y fuera de las instalaciones del club griego.