100 veces Josef Martínez: el delantero venezolano alcanzó centenar de goles en la MLS en la derrota del Atlanta United [VIDEO]

Hablar de Josef Martínez es sinónimo de hablar del Atlanta United, pues el delantero nacido en Venezuela es uno de los pilares ofensivos del equipo, además, el mismo también ha sido uno de los elementos más importantes dentro del equipo en la Major League Soccer. Ahora, el mismo ha llegado a los 100 goles dentro del campeonato estadounidense, algo que se dice fácil, pero que podemos ver como no lo es.

El centenar de goles llegó en la derrota del equipo ante New York Red Bulls, por lo que el mismo no pudo celebrar con todas las ganas posibles. El delantero anotó el único tanto de su equipo en lo que terminó 2-1 en contra de su conjunto.

El tanto en cuestión cayó al 90+4′ cuando Atlanta fabricó una jugada colectiva que terminó de tomar formar cuando Luiz Araújo le entregó el balón a Josef, delantero que no pensó al quedar mano a mano con el guardameta Carlos Coronel, para así definir de primera intención y poner el 1-2 final.

Aunque se dice fácil, el llegar a 100 goles no es fácil, pues el último que alcanzó dicha cifra fue Bradley Wright-Phillips, quien llegó al centenar en un total de 160 cotejos. Sin embargo, lo realizado por el venezolano es totalmente diferente, pues el mismo solo necesitó 136 juegos para llegar a la cifra redonda.

Sin duda alguna, esto le agrega un valor diferente al hito alcanzado por Josef Martínez, quien queremos creer que seguirá sumando más anotaciones a lo largo de la temporada en la MLS y en los venideros años que le queda dentro del campeonato realizado en Estados Unidos. 100 – @JosefMartinez17 scored his 100th @MLS goal (regular season & playoffs) in his 136th league game, 24 games faster than any other player in league history (Bradley Wright-Phillips – 160 games). Landmark. pic.twitter.com/EC9F8LbuNz— OptaJack⚽️ (@OptaJack) August 18, 2022

