Juez escuchará argumentos de la prensa que desea que declaración jurada del registro de Trump sea publicada

The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, CNN e incluso Associated Press buscarán convencer este jueves al juez federal Brice E. Reinhart de publique la declaración jurada de la orden de registro que permitió al FBI allanar Mar-a-Lago de Donald Trump.



Los abogados de muchas compañías, contrario al Departamento de Justicia de Estados Unidos que desea que la investigación del manejo de Donald Trump de “material altamente clasificado” se mantenga en secreto para no verse comprometida, buscarán por todas las vías legales que el documento salga a la luz pública.



“El asunto es de sumo interés público e involucra las acciones de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores”, escribió la abogada Carol Jean LoCiero, quien representa a varios medios. “El presidente Trump denunció la búsqueda como un asalto que solo podría tener lugar en países del Tercer Mundo, afirmó que los agentes incluso irrumpieron en mi caja fuerte y cuestionaron la validez de la búsqueda”.



Los medios de comunicación creen que la publicación jurada ayudaría al público a determinar si el departamento de Justicia tenía razones legítimas para la búsqueda o si era parte de una venganza de la administración Biden contra Trump, como lo ha venido diciendo el exmandatario y sus partidarios.



“Si se divulga, la declaración jurada serviría como una hoja de ruta para la investigación en curso del gobierno, brindando detalles específicos sobre su dirección y curso probable, de una manera que es muy probable que comprometa futuros pasos de investigación”, han dicho Juan Antonio González, el fiscal federal en Miami, y Jay Bratt, un alto funcionario de seguridad nacional del Departamento de Justicia.



Donald Trump pidió a través de su red social la publicación inmediata de la declaración jurada no redactada en aras de la transparencia.

