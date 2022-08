Partes de la declaración jurada del cateo en Mar-a-Lago de Trump podrían “presuntamente ser abiertas”, señala el juez

Partes de la declaración jurada del cateo en la propiedad Mar-a-Lago, de Donald Trump, podrían ser divulgadas al público, indicó el juez Bruce Reinhart, quien autorizó la orden de allanamiento realizado por el FBI.



“Hay partes de él que podrían, al menos, presumiblemente ser abiertas”, expresó Reinhart en una conferencia del Departamento de Justicia.



Los fiscales tendrán una semana, de acuerdo con el plazo fijado por el juez, para presentar las redacciones propuestas a la declaración jurada.



Se cree que en ella habría una descripción más detallada de los motivos detrás de la redada en Mar-a-Lago.



El juez magistrado federal que autorizó la orden de cateo del FBI de la residencia del expresidente Donald Trump en Florida dijo que podría divulgar al público partes de la declaración jurada subyacente, en espera de las redacciones propuestas por los fiscales federales.



Los fiscales de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia señalaron que se han pronunciado en contra de la publicación de la declaración jurada “para proteger la integridad de una investigación policial en curso que implica la seguridad nacional”.



Dicha indagatoria se desarrolla en torno al manejo que Trump hizo de los registros presidenciales luego de que, en enero pasado, la Administración Nacional de Archivos y Registros dijera que había recuperado 15 cajas de registros presidenciales, algunas de las cuales contenían material clasificado de seguridad nacional, en la lujosa propiedad de Trump ubicada en Palm Beach.



Varias organizaciones y algunos medios de comunicación importantes como The New York Times y CBS News, solicitaron al tribunal que revelara la declaración jurada, indicando que la publicación de la misma ayudaría al público a determinar si el Departamento de Justicia tenía razones legítimas para realizar la búsqueda.



El expresidente también ha manifestado su apoyo a la publicación de la declaración jurada no redactada.

