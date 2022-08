Rubén Cerda no demandará a Sergio Sendel tras ser ‘defraudado’ con la compra de su casa

El actor Rubén Cerda, de 61 años, dio a conocer en entrevista nuevos detalles sobre la difícil situación que atraviesa en el plano personal, después de que se revelara que la casa que posee en la zona del Ajusco, al sur de Ciudad de México, y otras tantas más, fueran vendidas, presumiblemente, de forma fraudulenta por parte de Sergio Sendel.

Pese a que existe la remota posibilidad de que pierda su patrimonio, el también comediante aclaró que no tiene pensado demandar al villano de las telenovelas, pues entre ellos no existió ningún tipo de negociación, sino que él le compró el predio directamente a su amiga, la actriz María Elena Saldaña, mejor conocida como ‘La Güereja’, siendo ella la afectada directa.

“Me han preguntado que si yo lo voy a demandar, pues claro que no. Yo no tengo nada en contra del señor Sendel en primer lugar. Número dos, pues no cuento con su amistad. Somos compañeros actores, nada más. No es algo que a mí me competa, es una situación que tienen que arreglar ellos dos”, apuntó Cerda en referencia a Sendel y a Sylvia de Rugama, quien dice ser la dueña legitima de la propiedad.

En la misma conversación, el famoso ‘Gordonio’ del programa ‘Cero en Conducta’ expresó que, a pesar de todo el revuelo que ha provocado el caso, se siente tranquilo con la compra que realizó, pues asegura que actuó de buena fe y siguiendo los procesos necesarios para la compra-venta de una propiedad por la vía legal.

“Quiero que quede claro una situación, para que el señor Sendel haya vendido cualquier terreno tiene que haber pasado por un proceso de notarización”, sentenció Rubén Cerda, quien no solo está enfocado en resolver el tema de su patrimonio, sino que también está muy atento del estado de salud de su esposa, quien se encuentra algo delicada.

Además de su casa, en el litigio también está el lote aledaño, el cual todavía pertenece a ‘La Güereja’ y que actualmente funciona como parking, por lo que habrá que estar atentos al desenlace de esta historia que promete seguir dando mucho de qué hablar.

