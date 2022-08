VIDEO: Estadounidense amenaza a inmigrante con ‘echarle a la migra’

Un ciudadano estadounidense agredió verbalmente a un inmigrante mexicano porque, según él, su puesto de tacos estaba obstaculizando una zona que regularmente frecuenta; el enojo del agresor llegó a tal grado que amenazó con echarle a la migra al mexicano.



“Jódete, aquí llevamos nueve años. Vamos a trae a la migra aquí. ¡Traigamos a ICE aquí!”, gritó el agresor de avanzada edad al inmigrante al tiempo que le hacía una señal obscena con el dedo.



La gente que se encontraba en el lugar intentó en varias ocasiones calmar al iracundo estadounidense quien no paraba de ofender al vendedor de tacos.



“¿Tienes una licencia comercial del departamento de salud? No, no lo haces ¿verdad?”, cuestionó al inmigrante quien no prefirió no responder a las agresiones.

Conforme avanzaban los minutos, el agresor enfurecía más, incluso se acercó al negocio y causó daños al puesto de tacos, que según el dueño fue de $300 dólares.



Pese al escándalo que se armó en el lugar, la policía no llegó y el inmigrante no tuvo más que recoger sus productos del piso e irse a casa.



Esta no es la primera vez que un inmigrante es víctima de xenofobia, meses atrás una mujer afroamericana destrozó un puesto de tacos de un inmigrante mexicano.



