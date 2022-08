Riley June Williams, de 23 años, que ha permanecido bajo arresto domiciliario desde el 21 de enero de 2021 por haber robado la computadora personal de Nancy Pelosi durante los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, se le ha permitido romper con su arresto para que pueda asistir al Pennsylvania Renaissance Faire.



La joven, quien ha sido acusada de una serie de cargos en relación con la insurrección mortal en el Capitolio de los Estados Unidos, recibió luz verde de un juez federal para romper con su arresto domiciliario y así poder asistir a un evento recreativo.



De acuerdo con los documentos judiciales, un juez le concedió una moción de los abogados de Riley June Williams para permitirle asistir a la feria, donde se sabe que los asistentes acuden vestidos al estilo medieval, beben hidromiel y comen piernas de pavo durante ocho horas, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde del domingo.

Exnovio delató a Williams

Tras los disturbios en el capitolio, el exnovio de Riley June Williams reveló a las autoridades que su entonces novia había robado la computadora portátil de Nancy Pelosi y que tenía la intención de vendérsela a los agentes de inteligencia rusos.



Riley June Williams confirmó lo dicho por su entonces pareja al publicar en redes sociales que había robado la laptop de la política y que no tenía miedo de nada.



“Robé mierda de Nancy Pelosi”, escribió. “No me importa, tomé a Nancy Pelosi discos duros, no me importa, mátenme”.



La representante legal de la joven lamentó que su clienta “mordiera el anzuelo” del entonces presidente Donald Trump, pero nunca negó que fuera responsable de robar la computadora de Pelosi.



