Creador de ‘Squid Game’ adelantó varios detalles sobre la segunda temporada de la serie de Netflix

El éxito rotundo de “Squid Game” no le bastó solo para convertirse en una de las series más vistas de Netflix, también hizo que la anticipación por su secuela sea cada notoria a través de redes sociales.

Por esta razón, el realizador Hwang Dong-hyuk no dudó en regalar un adelanto sobre lo que el público puede esperar para la segunda temporada durante una entrevista con el medio estadounidense The Hollywood Reporter.

“Quería hacer este programa para que las personas se dieran cuenta de que el mundo es injusto y se preguntaran por qué y dónde podemos comenzar a hacer cambios”, relató el director.

Asimismo, profundizó en lo difícil que fue que creyeran en este proyecto televisivo. De hecho, reveló que “hace diez años, la gente pensaba que nadie se uniría a un Squid Game, pero ahora la gente tal vez quiera hacerlo porque es muy difícil salir adelante”.

Al ser cuestionado sobre qué rumbo tomará la segunda temporada, Hwang Dong-hyuk adelantó que se centrará en seguir la vida de Seong Gi-Hun, quien salió victorioso del ‘Juego del Calamar’.

“Habrá un flujo de eventos que conducirá hasta el final de la temporada. Seong Gi-Hun es una persona completamente nueva al final de la primera temporada, así que, la segunda se centrará en lo que va a hacer este nuevo Gi-hun y cómo se desarrollará todo en torno a esta versión del personaje“, puntualizó. View this post on Instagram A post shared by Squid Game (@squidgamenetflix)

Para finalizar, indicó que a pesar de confiar en su criterio, el éxito mundial de “Squid Game” ha puesto más peso sobre sus hombros para la secuela. “Mentiría por completo si dijera que no siento ninguna presión porque mucha gente aguarda la segunda temporada, y la primera fue demasiado exitosa como para no encontrarme presionado por ella“, dijo.

“Una vez que me siento delante de mi computadora, me convierto en parte del mundo que he creado y me olvido por completo del mundo real al que pertenezco”, precisó.

