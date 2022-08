Jailyne Ojeda pinta su trasero para anunciar su debut en Only Fans

La influencer estadounidense Jailyne Ojeda es una experta en deleitar la mirada de sus millones de seguidores en Instagram al mostrar sus pronunciadas curvas, pero no conforme con eso, la también modelo decidió abrir su cuenta en OnlyFans y decidió compartir con sus admiradores una probadita de lo que muestra en dicha plataforma.

Y para ello se pintó su gran trasero con la frase “I Made OnlyFans”, lo cual sin duda ha enloquecido de alegría a sus seguidores.

En una foto muy atrevida, Jailyne Ojeda aparece de espalda, presumiendo un bikini rosa con gris, que se pierde entre sus glúteos.

Jailyne Ojeda debutó en OnlyFans

“I made one (Me hice un OnlyFans) 🙈 link in bio 💗 “, escribió en sus glúteos la influencer de origen mexicano y compartió las imágenes en Instagram.

En las imágenes se ve su prominente trasero, que luce un bikini de color gris con rosa, destacando su reducida cintura y gran retaguardia.

En el video, se ve a Jailyne Ojeda mover su retaguardia de manera provocativa para dar un adelanto de lo que muestra en su cuenta de OnlyFans, plataforma, donde por fin decidió abrir su cuenta.

Goza de gran popularidad en Instagram, ahora va por OnlyFans

Y es que Jailyne Ojeda es una de las famosas consentidas en Instagram, pero decidió aprovechar sus pronunciadas curvas para deleitar aún más a sus fans, pero con contenido más atrevido en OnlyFans.

La popularidad y el apoyo que goza en Instagram, quedó demostrado, al obtener rápidamente miles de me gusta en sus imágenes.

La joven influencer de 24 años tiene 14.1 millones de seguidores en Instagram, donde constantemente comparte imágenes presumiendo su voluptuoso cuerpo.

View this post on Instagram A post shared by Jailyne Ojeda Ochoa (@jailyneojeda)

Su posteo lleva más de 544,000 me gusta. Además, la influencer ha recibido infinidad de mensajes apoyando su decisión de abrir su cuenta en OnlyFans.

Orgullosa de sus raíces mexicanas

Aunque Jailyne Ojeda nació en Estados Unidos, siempre ha mostrado orgullo por su origen mexicano, ya que sus padres son originarios del estado de Sinaloa.

Y no solo eso, sino que la joven es una aficionada al fútbol mexicano y su equipo favorito son “Las Chivas” del Guadalajara.

