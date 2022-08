La Corte Suprema emite una rara orden de emergencia a favor de los votantes que desafiaron reglas electorales de Georgia

La Corte Suprema de Estados Unidos se puso del lado de los votantes afroamericanos que desafiaron el sistema de elección de miembros de Georgia para la Comisión de Servicios Públicos (PSC) del estado que regula los servicios públicos en el estado, argumentando perjuicios en su derecho al voto.

La medida es un raro ejemplo del tribunal conservador inclinándose del lado de los votantes sobre los funcionarios estatales en disputas sobre las leyes electorales, especialmente cuando se le pide a la corte que actúe en un caso de emergencia, según CNN.

La Corte Suprema restableció un fallo de la corte de distrito que exigía que se pospusieran las elecciones de este año para dos de los escaños de la comisión para que la legislatura pudiera crear un nuevo sistema para elegir a los comisionados, en un fallo basado en el alcance de la Ley de Derechos Electorales de 1965, que prohíbe prácticas o procedimientos de votación que discriminen por motivos de raza..

La orden no firmada de la Corte Suprema dejó la puerta abierta para que los funcionarios republicanos del estado intentaran de nuevo revivir las reglas de Georgia para elegir la comisión en las elecciones de noviembre.

Sin embargo, más tarde el viernes, Georgia indicó en un expediente judicial que no volvería a pedir a la corte de apelaciones que detuviera la orden del juez de primera instancia antes de las elecciones de noviembre, mientras se desarrollaba la apelación sobre el fondo.

La excepción de la Corte Suprema se basó en una concesión inusual de los funcionarios estatales y puede que no tenga mayores implicaciones, señaló The New York Times.

Nico Martínez, socio de Bartlit Beck LLP que representó a los votantes afroamericanos, dijo que la orden de la Corte Suprema fue un “paso importante para garantizar que las elecciones del PSC de noviembre no se lleven a cabo utilizando un método que diluya ilegalmente los votos de millones de ciudadanos negros en Georgia. Esperamos presentar los méritos de nuestro caso en la apelación y confiamos en que la decisión bien razonada del tribunal de distrito finalmente se mantendrá”, dijo Martínez en un comunicado.

La comisión es el regulador de Georgia para los servicios públicos de propiedad de los inversores, como las centrales eléctricas y las telecomunicaciones. Entre sus funciones está la fijación de tarifas de servicios públicos residenciales, comerciales e industriales.

A cada uno de los cinco escaños de la comisión se le asigna un distrito específico donde debe residir el comisionado, pero los comisionados mismos son elegidos en elecciones estatales en un calendario escalonado de seis años.

Los votantes afroamericanos son mayoría en uno de los distritos, y los votantes de esa área demandaron, diciendo que la elección de comisionados en las elecciones estatales violó la Ley de Derechos Electorales al diluir su poder para elegir a los candidatos de su elección.

