Emilio Osorio cuenta sus memorias sobre el romance de Niurka Marcos y Bobby Larios: ¿terminaron por su culpa?

El hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos, Emilio Osorio ha dado una entrevista hace poco en la que ha dado detalles sobre su vida junto a su controversial madre y su exitoso padre productor de Televisa. El actor y cantante dio detalles sobre cómo era su relación con Bobby Larios ¿No se aguantaban? ¿Por culpa de él su mamá acabó su romance?

En su conversación con Gustavo Adolfo Infante, Osorio comentó que cuando convivió Bobby Larios, era pequeño, por lo que no recuerda demasiado del romance de Niurka con él después de su separación de Juan Osorio.

“Ahí te va: de Bobby no tengo muchos recuerdos, tengo más recuerdos de su hijo que compartíamos a veces habitación, pero pareja [de mi mamá] que yo recuerde y que me cayó muy bien es Yanixan”, confesó.

Aseguró que él no hablaba mucho en esa época, pero que sí se llevaba bien con él: “Yo recuerdo que me llevaba muy bien con él, pero la neta te soy sincero, yo siempre fui un morro bastante callado y de morrillo siempre me decían: ‘es que eres un señorcito’”.

“Entonces, quizás, es lo que yo me imagino, cuando habían cosas que a mí no me gustaban, yo sí llegaba con mi mamá y le decía, ‘oye, esto no me gusta, porque está pasando así, así y así’, entonces chance y en ese momento fue cuando mi mamá reaccionó. Si hubiera tenido más consciencia, te contaría más pero la neta no me acuerdo bien cuál fue el rollo”, concluyó sobre el tema, asomando que quizá ahí fue cuando Niurka Marcos reaccionó al respecto.

Por otro lado, Emilio Osorio también dio detalles sobre el bullying escolar que sufrió de pequeño cuando cuando su mamá posó desnuda para la revista PlayBoy. Sin embargo, habló de que su actitud siempre fue cero agresiva al respecto: “Me llegaban con ofensas y yo les decía, es que gracias a eso estoy comiendo, que era la respuestas que yo sabía de mi mamá”, indicó el hijo de Juan Osorio.

