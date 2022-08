Alfredo Adame apoya a Niurka y le dice de todo a Cynthia Klitbo: “Enfermita, mujer tóxica y dañina”

La guerra de declaraciones entre Niurka y Cynthia Klitbo continúa, pero esta vez se sumó el polémico conductor Alfredo Adame, quien arremetió en contra de la actriz diciéndole de todo y poniendo en duda su carrera.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube ‘De La Rosa TV’, en donde el también actor opinó acerca del escándalo que protagonizaron Cynthia Klitbo y Niurka hace unas semanas, en donde aseguró que su colega es una “enfermita”, y tal como ha sucedido en otras ocasiones, lanzó una serie de calificativos y faltas de respeto.

“Cynthia Klitbo me importa un comino, por mí que se vaya al infierno. A Niurka la estimo, es mi amiga y le doy la razón en todo porque Cynthia Klitbo es una loquita igual que el Rey Grupero, es una enfermita, una mujer tóxica, dañina y que tiene broncas con todo mundo”, expresó al principio.

Aseguró que su carrera no es tan importante como ella lo ha manifestado, ya que nunca ha sido reconocida por sus compañeros y nuevamente afirmó que está enferma.

“De primera actriz y de gran actriz no tiene nada, es una chava que le dieron una oportunidad, pero ninguna maravilla. Los protagonistas se saben quiénes son y yo no me acuerdo que la gente dijera: ‘Uy Cynthia, la protagonista de la gran novela’. Cynthia Klitbo no es la gran maravilla ni actriz, ni la gran belleza ni absolutamente nada. Tiene vicios y hasta la hija la andaba demandando y a mí se me hace una enfermita. Las dos neuronas que le quedaban se le suicidaron”, añadió.

Pero la lluvia de agresiones en contra de la villana de las telenovelas continuó y Adame afirmó que la vedette cubana la puede destruir si se lo propone, pues es una mujer tóxica que tiene problemas con todo el mundo.

“En la bronca conmigo que agarró y dijo que yo los había perseguido a ella y a Rey Grupero con pistola en Perisur y que yo era tóxico cuando yo creía que era mi amiga. Siempre le ofrecí cuando llegaba a Vallarta ayuda con su niña y luego dice que no era su amigo. Si yo ya la mandé por un tubo, Niurka la va a hacer pedazos y Niurka de loquita no tiene nada y de tonta no tiene nada la hace pedazos en el momento en que quiera, es una pobre diabla igual que el otro”, sentenció.

Por su parte, Cynthia Klitbo no se quedó callada, y durante un encuentro con la prensa volvió a demostrar que no le interesar entrar en la polémica, por lo que evitó responder a los fuertes señalamientos: “Ay, pobre señor ese también, a mí cuando me han visto hablar de él, que agarre sus rollos con mi flaco a mí que me dejen en paz. A mí la nacada no me gusta, perdón”,.

Asimismo, fingió demencia cuando le mencionaron el nombre de Niurka Marcos: “No sé ni quién es esa señora, no sé de quién me hablas”, se escucha decir en la entrevista retomada por Chisme No Like. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

