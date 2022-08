MacKenzie Scott, la mujer más rica del mundo, realiza millonaria donación a programa estudiantil

MacKenzie Scott, exesposa de Jeff Bezos, fundador de Amazon, decidió donar $1.1 millones de dólares al Junior Achievement del Condado de San Diego.

La mujer considerada como la más rica del mundo con una fortuna estimada en $43.6 mil millones de dólares decidió apoyar a uno de los 26 programas locales que preparan a los estudiantes para destacar en la sociedad a través de conocimientos financieros, habilidades profesionales y capacitación en propiedad empresarial.

A sus 52 años, la señora Scott suma más de $38 millones de dólares donados a Junior Achievement International, cuya sede principal se encuentra en Colorado.

Impulso a la educación financiera

Al respecto, Debra Schwartz, copresidenta de la junta de Junior Achievement del condado y directora ejecutiva de Mission Fed Credit Union, agradeció el apoyo.

“Este obsequio permitirá que JA San Diego amplíe nuestros servicios para servir a más jóvenes, de más maneras, en más del condado de San Diego”, expresó.

Los directivos del programa educativo sostienen que durante más de 70 años se ha trabajado con distritos escolares centrándose en tres pilares: educación financiera, preparación profesional y espíritu empresarial.

Desde que se separó de Jeff Bezos, MacKenzie Scott ha donado más de $3.800 millones de dólares a 465 organizaciones sin fines de lucro.

Benefactora de causas nobles

Ella misma ha destacado que cerca al 60% de las organizaciones a las cuales ha apoyado están dirigidas por mujeres y alrededor del 75% las lideran personas con experiencia vivida en las regiones que apoyan y los problemas que buscan abordar.

Otras organizaciones apoyadas por la dama quien se ubica en el puesto 30 de las personas más ricas del mundo figuran: Equality Now, la cual recibió $15 millones de dólares; Boys & Girls Clubs of America, a la que se le asignaron $281 millones de dólares; y Habitat for Humanity, organización no gubernamental y no lucrativa internacional que recibió $436 millones de dólares, la mayor donación realizada hasta el momento por la exesposa del fundador de Amazon.

