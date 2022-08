Así es la espectacular y lujosa mansión aérea en la que Belinda viajó por su cumpleaños

La cantante Belinda, de 33 años, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, al darse a conocer nuevos detalles de la lujosa mansión aérea en la que fue vista volando de Toluca a Orlando.

Aunque la aeronave no es suya, el contrato publicitario que firmó con Global Jet Set le da la posibilidad de recurrir a ella siempre que lo requiera, por lo que no sería de extrañar que la veamos dándose sus escapadas a la playa con todo lujo y comodidad.

El contrato entre la artista y la compañía aérea es por un año e incluye todas las giras que la artista haga en México y en Estados Unidos, así como sus viajes personales.

“La idea es que pueda llegar siempre puntual a sus compromisos, evitar el asedio de los medios de comunicación que quieren saber de su vida personal, que pueda viajar cómoda con sus invitados y con su familia”, relató William Da Silva, socio fundador de la empresa, en entrevista con la revista mexicana TVyNovelas.

El jet en cuestión es un Hawker 800, cuya renta por hora es de $3,885 dólares, por lo que Beli se ahorrará una millonada en sus viajes tras el cierre de este trato y ya yo tendrá que depender de sus galanes para viajar cómodamente.

De acuerdo a la ficha técnica, el Hawker 800 es un avión privado bimotor de tamaño medio. También es un monoplano de ala baja con tren de aterrizaje retráctil y cabina presurizada. View this post on Instagram A post shared by 𝑾𝒊𝒍𝒍𝒊𝒂𝒎 𝒅𝒂 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒂 (@williamsilvaoficial_)

Al interior goza de una cabina, de baños y de cómodos asientos individuales dotados de mesas con sus respectivos portavasos. Belinda vive momentos de terror en su cumpleaños. pic.twitter.com/fOWLvsEiHC— Lo + viral (@VideosVirales69) August 16, 2022

