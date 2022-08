Ozuna le obsequia casa a su abuela tras ser vista trabajando en las calles de Puerto Rico

El cantante boricua Ozuna, de 30 años, dio la nota hace unas horas tras dar a conocer que le había obsequiado una casa a Eneida Céspedes, su abuela paterna, con motivo de su más reciente cumpleaños.

“Mami, dime cómo te sientes con el regalo. El regalo de cumpleaños, la bestia. Desde Río Piedra, Puerto Rico. Se mudó la doña. Tiene su huerta. Vamos a dar el paseo, un MTV Cribs”, dijo el intérprete de ‘El Farsante’’ al inicio de su material.

A continuación mostró parte de los interiores de la propiedad que aún está en etapa de construcción, por lo que habrá que estar atentos a ver cómo queda una vez que todos los acabados estén en su lugar.

“Aquí les presento a Eneida que les está presentando su casa, está en construcción. Puertas nuevas, piso nuevo, todo nuevo”, narró Ozuna, mientras mostraba la planta baja del inmueble.

El regalo del ‘Negrito de ojos claros’ se produce después de las duras críticas que recibió por un reportaje que muestra a su abuela trabajando en las calles de Río Piedra, mientras él se da la gran vida con autos del año, joyas de alta gama y grandes mansiones.

A pesar de los fuertes señalamientos en su contra, Ozuna salió a callar las acusaciones, al asegurar que Doña Eneida, quien es originaria de República Dominicana, no trabaja por necesidad o porque no tenga para comer, sino que lo hace por gusto y porque nunca ha perdido su humildad.

“Nuestros abuelos no están acostumbrados a dejar de trabajar. Si ella me dice que quiere seguir trabajando, la respeto. La amo y la ayudo en todo lo que me siga dando la vida. No es el dinero lo que nos hace trabajar, es la humildad, el corazón y el respeto por lo que hacemos”, respondió Ozuna sobre su abuelita, quien fue la mujer que lo crió y lo llevó hacia el camino del bien.

La que ya también habló sobre el escándalo que envolvió al artista fue la aludida, quien aprovechó su house tour para callar a los críticos de su nieto.

“(Le mando saludos) a los fanáticos para que después no digan que yo estoy en Río Prieto y que tú no has hecho nada por mí, para que coman boca”, dijo la tierna mujer de la tercera edad, quien fue secundada por el también actor.

